Агрегатор новостей Ukr.net возобновил работу, все сервисы работают: в чем причина сбоя (фото)

Проблема с сайтом была решена на момент начала рабочего дня в офисе американской компании-регистратора доменных имен.

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Все сервисы агрегатора новостей ukr.net, включая электронную почту, по состоянию на 14:00 в четверг, 7 марта, уже работают. Сначала юзеры думали, что ресурс взломали хакеры. Однако на самом деле — причина другая.

Что случилось

Утром 7 марта произошел масштабный сбой на одном из самых популярных украинских сайтов ukr.net. Об этом сообщил коммерческий директор ресурса Роман Скрипник в сообщении на собственном Facebook.

Фото: Скриншот

Как выяснилось позже, в ночь на 7 марта регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net. Вследствие этого интернет-пользователям стали недоступны:

лента новостей ukr.net;

электронная почта @ukr.net.

Каким образом решили проблему

Украинские представители новостного портала обратились за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой. О ситуации с масштабным сбоем в работе агрегатора говорится в комментарии, который компания предоставила Фокусу.

"Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации, выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора", — подчеркнул Скрипник.

И добавил, что ukr.net сделает все возможное, чтобы восстановиться как можно скорее, уверяя, что сайту помогают многие неравнодушные люди.

"Мы уверены — эти сложности временные", — подытожил коммерческий директор и так оказалось на самом деле.

Важно

Никого не предупредили: руководство Ukr.net объяснило масштабный сбой в работе

Также были проблемы с сервисами "ПриватБанка" — с ними специалистам компании удалось справиться в течение нескольких часов.

Напоминаем, 5 марта йеменские хуситы перебили интернет-кабели, которые вели из Азии в Африку. В тот же день внезапно перестали работать соцсети Facebook и Instagram.