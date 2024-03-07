Агрегатор новин Ukr.net відновив роботу, всі сервіси працюють: у чому причина збою (фото)

Проблему із сайтом було вирішено на момент початку робочого дня в офісі американської компанії-реєстратора доменних імен.

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Усі сервіси агрегатора новин ukr.net, включаючи електронну пошту, станом на 14:00 у четвер, 7 березня, вже працюють. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді — причина інша.

Що сталося

Вранці 7 березня стався масштабний збій на одному з найпопулярніших українських сайтів ukr.net. Про це повідомив комерційний директор ресурсу Роман Скрипник у дописі на власному Facebook.

Фото: Скріншот

Як з’ясувалося пізніше, у ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. Внаслідок цього інтернет-користувачам стали недоступні:

стрічка новин ukr.net;

електронна пошта @ukr.net.

Яким чином вирішили проблему

Українські представники новинного порталу звернулися за допомогою до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової. Про ситуацію з масштабним збоєм у роботі агрегатора йдеться у коментарі, який компанія надала Фокусу.

"Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", — наголосив Скрипник.

І додав, що ukr.net зробить все можливе, аби відновитися якомога швидше, запевняючи, що сайту допомагають багато небайдужих людей.

"Ми впевнені — ці складності тимчасові", — підсумував комерційний директор і так виявилося насправді.

Важливо

Нікого не попередили: керівництво Ukr.net пояснило масштабний збій у роботі

Також були проблеми з сервісами "ПриватБанку" — з ними фахівцям компанії вдалось справитись протягом кількох годин.

Нагадуємо, 5 березня єменські хусити перебили інтернет-кабелі, які вели з Азії в Африку. Того ж дня раптово перестали працювати соцмережі Facebook та Instagram.