Нікого не попередили: керівництво Ukr.net пояснило масштабний збій у роботі

Компанія, яка заблокувала новинний агрегатор, розташована у США. Коли відриється офіс — представники Ukr.net отримають пояснення про причини відключення.

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Сайт агрегатора новин Ukr.net не працює внаслідок блокування домену, яке здійснила компанія-реєстратор з США. Українські представники новинного порталу звернулись за допомогою до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової. Про ситуацію з масштабним збоєм у роботі агрегатора ідеться у коментарі, який компанія надала Фокусу.

Представник Ukr.net повідомив, що 7 березня о 01:35 (за Києвом) компанія-реєстратор доменних імен Network Solutions відключила домен агрегатора новин. Про причини відключення українську компанію не попереджали і нічого не пояснювали.

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Внаслідок відключення домену користувачі втратили доступ до електронної пошти. Крім того, перестала працювати новинна стрічка. Представники служби підтримки Network Solutions, що яких звертались українці, не допомогли розв'язати проблему.

Коли у США почнеться новий робочий день, представники Ukr.net звернуться в американський офіс і з'ясують причини блокування. На цей час звернулись до посла Оксани Маркарової з надією на допомогу.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора".

Зазначимо, Network Solutions — американська компанія, заснована у 1979 році, яка надає послуги реєстрації доменних імен, а також послуги хостингу, вебдизайну, пошукової оптимізації, інтернет-маркетингу. Станом на 2018 рік вона займала четверте місце у галузі реєстрації доменів — була причетна до створення 6,7 млн доменів. На сторінці Facebook компанії вказані контактні дані — телефон +1 855-881-8937: точка зв'язку розташована у штаті Флорида в США (коли в Україні 11 год. 7 березня, то у Флориді — 4 ранку).

На сторінці Оксани Маркарової у Facebook та X поки що немає коментарів щодо ситуації з агрегатором.

Не працює Ukr.net — що відомо

Зранку 7 березня користувачі помітили, що не можуть скористатись сервісом електронної пошти та оновленням стрічки новин від агрегатора Ukr.net. При спробі зайти на сайт у браузері з'являлось повідомлення, що такого доменного імені не існує.

Раніше Фокус писав про масштабні збої у роботі інших українських сервісів. Наприклад, у січні 2024 року двічі були проблеми у електронного банку "Монобанк". Представники компанії пояснили, що сервери опинились під атакою хакерів.

Перед цим, у грудні 2023 року, "упала" мережа мобільного зв'язку "Київстар". Згодом стало відомо, що на мережі здійснили атаку російські кіберзлочинці, які запевняли, що начебто знищили усі дані — навіть ті, як були завантажені у віддалену хмару.

Також були проблеми з сервісами "ПриватБанку" — з ними фахівцям компанії вдалось справитись протягом кількох годин.

Нагадуємо, 5 березня терористи-хусити перебили інтернет-кабелі, які вели з Азії в Африку. Того ж дня раптового перестали працювати соцмережі Facebook та Instagram.