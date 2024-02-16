"ПриватБанк" призупинить операції з картками: не працюватимуть банкомати та термінали
Клієнтам найбільшого державного банку пропонують виконати усі заплановані на 17 лютого фінансові операції заздалегідь.
У ніч на 17 лютого українці тимчасово не зможуть користуватися деякими послугами державного "ПриваБанку". Причина: банк проводитиме регламентні роботи процесингу, повідомила пресслужба фінансової установи у п'ятницю, 16 лютого.Важливо
Зазначається, що клієнти не зможуть виконувати операції з картками. Не працюватимуть також:
- банкомати;
- термінали самообслуговування;
- POS-термінали банку.
Відомо, що обмеження розпочнуться 17 лютого з 00:05 і триватимуть до 04:05 години
"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", — пояснили у пресслужбі.
Там також додали, що регламентні роботи потрібні для того, щоби "збільшити можливості та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками".
"ПриватБанк" спростив грошові перекази з Польщі до України
Відтепер громадяни, які проживають у Польщі та надсилають фінансову допомогу рідним в Україну, можуть більше не обмінювати польські злоти для того, аби виконати грошовий переказ. Так, "ПриватБанк" почав співпрацювати з європейським фінансовим сервіс ZEN.com, тож відтепер робити перекази в банку можна як у гривні на свій рахунок або на картку, так і в польських злотих, якщо клієнти мають валютний рахунок.
Аби виконати переказ потрібно також активувати рахунок у застосунку ZEN.com. Далі потрібно:
- обрати валюту переказу PLN;
- вказати ім'я та прізвище одержувача й номер картки / рахунку IBAN у гривні або номер рахунка IBAN у злотих у "ПриватБанку";
- переконатися, що в розділі "Тип переказу" вказано PrivatMoney.
До слова, наприкінці літа 2023 року "ПриватБанк" дозволив клієнтам купувати валюту у своєму мобільному застосунку. На проведення встановлено ліміт: можна купити не більше 50 тисяч гривень на місяць. Також нагадаємо, як "ПриватБанк" пропонує українцям підтримати військових, які захищають країну від зазіхань російських окупантів.