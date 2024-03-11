Samsung презентовала "секретный" смартфон Galaxy M15 5G с батареей на 6000 мАч (фото)
Какой чип получил Samsung Galaxy M15 5G — информация не уточняется. Компания также держит в секрете цену и дату выхода смартфона на рынок.
Компания Samsung без особой помпы представила новый смартфон — Galaxy M15 5G. Хотя официальная информация о ценах и доступности пока держится в секрете, компания опубликовала характеристики телефона, передает Gizmochina.
Технические характеристики Samsung Galaxy M15 5G
Galaxy M15 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Экран имеет яркость 800 нит, что должно обеспечить достойную видимость при солнечном освещении.
Смартфон внешне похож на своих предшественников. Устройство имеет три камеры сзади, доступен в трех цветах — светло-голубом, темно-синем и сером. Что касается производительности, Samsung не назвала, какой процессор установлен, но упомянула о восьмиъядерном SoC с тактовой частотой 2,2 ГГц. Эти характеристики соответствуют характеристикам чипа MediaTek Dimensity 6100+. Процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Последний можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.
Модель получила новейшую операционную систему Android 14. Производитель также обещает четыре поколения обновлений Android и апдейты безопасности в течение пяти лет.Важно
Под "капотом" установлен мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 25 Вт. Примечательно, что Galaxy M15 5G сохранил классический разъем для наушников 3,5 мм и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.
За фотосъемку отвечают основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 5 МП и макрообъектив на 2 МП. Селфи и видеозвонки обрабатываются фронтальной камерой на 13 Мп.
Ранее мы сообщали о том, что Samsung представила "самый быстрый в мире" чип ИИ для обработки данных. Чип памяти HBM3E станет частью графических процессоров NVIDIA H200, обеспечивая высокую пропускную способность до 1,25 ТБ в секунду.