Samsung презентовала "секретный" смартфон Galaxy M15 5G с батареей на 6000 мАч (фото)

Какой чип получил Samsung Galaxy M15 5G — информация не уточняется. Компания также держит в секрете цену и дату выхода смартфона на рынок.

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Компания Samsung без особой помпы представила новый смартфон — Galaxy M15 5G. Хотя официальная информация о ценах и доступности пока держится в секрете, компания опубликовала характеристики телефона, передает Gizmochina.

Технические характеристики Samsung Galaxy M15 5G

Galaxy M15 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Экран имеет яркость 800 нит, что должно обеспечить достойную видимость при солнечном освещении.

Смартфон Samsung Galaxy M15 5G

Смартфон внешне похож на своих предшественников. Устройство имеет три камеры сзади, доступен в трех цветах — светло-голубом, темно-синем и сером. Что касается производительности, Samsung не назвала, какой процессор установлен, но упомянула о восьмиъядерном SoC с тактовой частотой 2,2 ГГц. Эти характеристики соответствуют характеристикам чипа MediaTek Dimensity 6100+. Процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Последний можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.

Смартфон Samsung Galaxy M15 5G имеет тройную камеру Фото: Samsung

Модель получила новейшую операционную систему Android 14. Производитель также обещает четыре поколения обновлений Android и апдейты безопасности в течение пяти лет.

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Под "капотом" установлен мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий быструю зарядку 25 Вт. Примечательно, что Galaxy M15 5G сохранил классический разъем для наушников 3,5 мм и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

За фотосъемку отвечают основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 5 МП и макрообъектив на 2 МП. Селфи и видеозвонки обрабатываются фронтальной камерой на 13 Мп.

Ранее мы сообщали о том, что Samsung представила "самый быстрый в мире" чип ИИ для обработки данных. Чип памяти HBM3E станет частью графических процессоров NVIDIA H200, обеспечивая высокую пропускную способность до 1,25 ТБ в секунду.