Самые большие ограничения и требования в мире: Евросоюз одобрил закон об искусственном интеллекте

Европейские законодатели признают, что над законом еще нужно работать, поэтому Евросоюз должен создать Офис по искусственному интеллекту — независимый орган в рамках Европейской комиссии.

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Европейский Союз 13 марта принял закон об искусственном интеллекте, который вводит самые серьезные комплексные ограничения искусственного интеллекта в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, основная цель закона — установить четкие требования и обязательства для разработчиков и специалистов по внедрению искусственного интеллекта, а также устранить риски в работе технологии, связанные с предвзятостью и нарушением конфиденциальности.

Закон вступит в силу после подписания странами-членами ЕС и публикации в Официальном вестнике ЕС. Сейчас за принятие новых регуляторных правил проголосовали 523 депутата Европарламента, 46 — против, еще 49 воздержались.

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"Европа в настоящее время является мировым лидером в области надежного искусственного интеллекта", — заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Он отметил, что это знаковый свод правил, который может задать тон тому, как управляется искусственный интеллект в западном мире.

В то же время принятие закона происходит на фоне беспокойства технологических компаний тем, что ограничения заходят слишком далеко. Против новых правил выступают не только они, но и некоторые страны ЕС. Например, Франция вместе с Германией просили ослабить ограничения, поскольку не хотят, чтобы новый закон препятствовал перспективным европейским стартапам, таким как Mistral AI и Aleph Alpha, и они могли бы бросить вызов американским компаниям в этой области.

Зато, как пишет Bloomberg, специалисты по надзору за цифровыми технологиями говорят, что он наоборот — заходит недостаточно далеко.

Что предусматривают новые правила

Новые правила, содержащиеся в документе, запретят определенные приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам граждан. В частности, биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Также закон запретит использовать искусственный интеллект для распознавания эмоций на рабочих местах и в школах и ограничит его применение в критических ситуациях, например, при сортировке заявок на работу.

Кроме того, закон наложит первые ограничения на инструменты генеративного искусственного интеллекта, которые привлекли внимание мирового сообщества в 2023 году благодаря популярности ChatGPT.

Перспективы закона об искусственном интеллекте

Европейские законодатели признают, что над законом еще нужно работать. Для этого Евросоюз хочет создать Офис по искусственному интеллекту — независимый орган в рамках Европейской комиссии.

"Он будет ключевым исполнителем, который сможет запрашивать информацию у компаний, разрабатывающих генеративный искусственный интеллект, и, вероятно, сможет запретить работу той или иной системы на территории союза", — пишет Bloomberg.

Напомним, что в декабре прошлого года политики ЕС достигли политического согласия по Закону об искусственном интеллекте и приняли первый пакт о регулировании искусственного интеллекта — первой попытки блока регулировать новые технологии. Переговоры продолжались 36 часов. Поскольку закон сложный и комплексный, политикам понадобится время на его техническую доработку.

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