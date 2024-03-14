Эффектное уничтожение: бойцы "Кабул 9" выследили комплекс "Муром-М" и грузовики оккупантов (видео)

Украинские защитники сумели поразить технику российских захватчиков благодаря FPV-дронам.

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Бойцы спецподразделения "КАБУЛ 9" уничтожили комплекс "Муром-М" и грузовики российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков. Они также сумели поразить вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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"Продолжаем борьбу за территориальную целостность и независимость Украины! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Уничтожение комплексов "Муром-М" на фронте

Дроны уничтожили российскую систему РЭБ и комплекс "Муром-М". РЭБ-технику оккупанты прикрепили на башню для того, чтобы защитить от беспилотников устройство для дальнего визуального наблюдения, но это им не помогло. Российские военные установили ее только для того, чтобы "охранять" дорогостоящую аппаратуру для наблюдения от дронов.

В ноябре бойцы бригады Нацгвардии ликвидировали четыре российских комплекса наблюдения. За четыре вылета дроны ликвидировали четыре мобильных комплекса видеотепловизионного наблюдения, а именно три "Муром-М" и один "Муром-П", рассказали бойцы "Азова".

Также в ноябре были ликвидированы танк и наблюдательные комплексы "Муром". СБУ нанесла очередной ущерб войскам РФ. По данным спецслужбы, всего несколько ударных дронов помогли "отминусовать" боевой потенциал противника. Было уничтожено как технику, так и оружие.

Напомним, 11 марта ВСУ уничтожили пункт управления ВС РФ на судне. В Воздушных силах показали момент удара. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за эффективную боевую работу.