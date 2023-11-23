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Военный Фокус Российско-украинская война

Потеряли более $200 тысяч: бойцы "Азова" уничтожили четыре российских комплекса "Муром" (видео)

Российский комплекс Муром, техника ВС РФ, РФ
Украинские бойцы уничтожили четыре российских комплекса "Муром"

За чотири вильоти безпілотники знищили чотири мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження, а саме три "Муром-М" та один "Муром-П", розповіли українські захисники.

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Рота ударных БпАК бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожила четыре российских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром". Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Четыре вражеских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ", — говорится в сообщении.

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Бойцы отметили, что в результате украинской атаки российские военные потеряли оборудование, стоимостью более 200 тысяч долларов.

В бригаде показали ролик, в котором операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили российские комплексы наблюдения типа "Муром" и нанесли по ним точные удары. После удачных атак российские комплексы взорвались и перестали функционировать. Украинские военные добавили, что за четыре вылета БПЛА было уничтожено четыре мобильных комплекса видеотепловизионного наблюдения — три "Муром-М" и один "Муром-П".

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром": что известно

Комплекс "Муром-М" — устройство для дальнего наблюдения, он автономно ищет живую силу и технику. "Муром-М" имеет оптическую камеру с зумом и тепловизором, которая может обнаруживать автомобиль за восемь километров и людей за четыре километра.

Комплекс "Муром-М", комплекс наблюдения Fullscreen
Комплекс "Муром-М"

Комплекс "Муром-П" — оснащен тепловизором и камерой с зумом. Он может работать автономно с элеваторов или других высоких объектов. "Муром-П" предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного наблюдения.

Комплекс "Муром-П", комплекс наблюдения Fullscreen
Комплекс "Муром-П"
Фото: Скриншот

Напомним, 22 ноября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинские бойцы уничтожили первый новый российский вездеход "Пластун-СН" в Запорожской области. Он отметил, что российская техника предназначена была для ведения разведки и эвакуации раненых военных.

18 ноября стало известно о том, что пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" поразили экскаватор врага на Купянском направлении. Украинская аэроразведка заметила работу вражеской техники и решила ее "притормозить" с помощью трофейного FPV-дрона.