Потеряли более $200 тысяч: бойцы "Азова" уничтожили четыре российских комплекса "Муром" (видео)

За чотири вильоти безпілотники знищили чотири мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження, а саме три "Муром-М" та один "Муром-П", розповіли українські захисники.

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Рота ударных БпАК бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожила четыре российских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром". Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Четыре вражеских комплекса видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром" были уничтожены ротой ударных БпАК бригады "Азов" НГУ", — говорится в сообщении.

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Бойцы отметили, что в результате украинской атаки российские военные потеряли оборудование, стоимостью более 200 тысяч долларов.

В бригаде показали ролик, в котором операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили российские комплексы наблюдения типа "Муром" и нанесли по ним точные удары. После удачных атак российские комплексы взорвались и перестали функционировать. Украинские военные добавили, что за четыре вылета БПЛА было уничтожено четыре мобильных комплекса видеотепловизионного наблюдения — три "Муром-М" и один "Муром-П".

Комплекс видео-тепловизионного наблюдения типа "Муром": что известно

Комплекс "Муром-М" — устройство для дальнего наблюдения, он автономно ищет живую силу и технику. "Муром-М" имеет оптическую камеру с зумом и тепловизором, которая может обнаруживать автомобиль за восемь километров и людей за четыре километра.

Комплекс "Муром-М"

Комплекс "Муром-П" — оснащен тепловизором и камерой с зумом. Он может работать автономно с элеваторов или других высоких объектов. "Муром-П" предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного наблюдения.

Комплекс "Муром-П" Фото: Скриншот

Напомним, 22 ноября военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что украинские бойцы уничтожили первый новый российский вездеход "Пластун-СН" в Запорожской области. Он отметил, что российская техника предназначена была для ведения разведки и эвакуации раненых военных.

18 ноября стало известно о том, что пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" поразили экскаватор врага на Купянском направлении. Украинская аэроразведка заметила работу вражеской техники и решила ее "притормозить" с помощью трофейного FPV-дрона.