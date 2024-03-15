Будущее войны в Украине: через год будут воевать только дроны, пехота уйдет в подполье, — эксперт

Выражение "война дронов" скоро может стать буквальным описанием российско-украинской войны. Пехота просто не сможет появиться на линии соприкосновения из-за множества беспилотников.

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За время от полугода до года на театре военных действий в Украине будет столько дронов с обеих сторон, что их хватит для поражения каждого военного. Таким прогнозом поделился украинский военный и эксперт по радиосвязи, беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" на своем Telegram-канале.

"Запомните мои слова. Через полгода-год обе стороны начнут производить достаточно FPV, чтобы уничтожать каждого солдата", — пишет Бескрестнов.

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По прогнозу, насыщение техническими средствами позволит находить и уничтожать каждого в зоне столкновения в любое время суток.

"И днем и ночью на поверхности, в полосе до 5-8 км, все бойцы будут выявляться и уничтожаться", — добавляет "Флеш".

По его словам, пехотные столкновения уйдут в прошлое из-за их очевидной невозможности. Бойцов заменят как воздушные, так и наземные беспилотные средства.

"Вся пехота уйдет под землю, а вся активность в ближней зоне ляжет на управляемых наземных роботов", — заключает эксперт.

Напомним, в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина изготовит 1 миллион дронов в 2024 году. Он высказался за увеличение производства беспилотных летательных аппаратов и создание специальных подразделений. По его мнению, для быстрого изготовления дронов нужна инфраструктура, отличная от советской.

По словам заместителя министра стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, в первые два месяца 2024 года в Украине изготовили 200 000 FPV-дронов, а украинские предприятия в течение смогут произвести 2 млн беспилотников различных типов, включая FPV. Кроме изготовления существующих типов БПЛА, в Украине также продолжается разработка новых.

Производители дронов предложили государству внести изменения в законодательство, чтобы позволить государственным заказчикам заключать договоры на обучение операторов БПЛА. Они отмечают, что в Украине есть проблема с отсутствием нормативной базы по обучению операторов дронов для Вооруженных сил Украины в частных школах. Дронов можно изготовить много, но ими должен кто-то управлять.