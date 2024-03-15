Майбутнє війни в Україні: за рік воюватимуть лише дрони, піхота піде у підпілля, — експерт

Вислів "війна дронів" скоро може стати буквальним описом російсько-української війни. Піхота просто не зможе з'явитися на лінії зіткнення через безліч безпілотників.

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За час від пів року до року на театрі воєнних дій в Україні буде стільки дронів з обох сторін, що їх вистачить для ураження кожного військового. Таким прогнозом поділився український військовий та експерт з радіозв’язку, безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" на своєму Telegram-каналі.

"Запам'ятайте мої слова. Через півроку-рік обидві сторони почнуть виробляти достатньо FPV, щоб знищувати кожного солдата", — пише Бескрестнов.

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За прогнозом, насичення технічними засобами дозволить знаходити та знищувати кожного у зоні зіткнення за будь-якої пори доби.

"І вдень і вночі на поверхні, у смузі до 5-8 км, усі бійці будуть виявлятися та знищуватись", — додає "Флеш".

За його словами, піхотні зіткнення підуть у минуле через їхню очевидну неможливість. Бійців замінять як повітряні, так і наземні безпілотні засоби.

"Вся піхота піде під землю, а вся активність у ближній зоні ляже на керованих наземних роботів", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент України Володимир зеленській розповів, що Україна виготовить 1 мільйон дронів у 2024 році. Він висловився за збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів та створення спеціальних підрозділів. На його думку, для швидкого виготовлення дронів потрібна інфраструктура, відмінна від радянської.

За словами заступниці міністра стратегічних галузей промисловості Ганни Гвоздяр, у перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів, а українські підприємства протягом зможуть виробити 2 млн безпілотників різних типів, включно з FPV. Окрім виготовлення наявних типів БПЛА, в Україні також триває розробка нових.

Виробники дронів запропонували державі внести зміни до законодавства, щоб дозволити державним замовникам укладати договори на навчання операторів БПЛА. Вони наголошують, що в Україні є проблема з відсутністю нормативної бази щодо навчання операторів дронів для Збройних сил України у приватних школах. Дронів можна виготовити багато, але ними має хтось керувати.