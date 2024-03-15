Иранские военные покупают у России "шпионские" аэростаты: СМИ раскрыли детали

По данным журналистов, российскими дирижаблями и аэростатами, вероятно, интересовались люди, представляющие иранское правительство.

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Иран закупает у Российской Федерации аэростаты, которые можно использовать с целью шпионажа. Об этом стало известно благодаря взлому хакерами Prana Network почтовых серверов компании Sahara Thunder, которую связывают с Минобороны Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). С соответствующими материалами ознакомился портал "Медуза".

Сообщается, что представители Sahara Thunder вели переписку с российской компанией "Внештехснаб", которая специализируется на экспорте оборудования. Всего было обнаружено 17 писем.

В переписке идет речь о поставках в Иран продукции "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики" (ДКБА), которое занимается разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем специального назначения.

Изучив содержание почты, журналисты пришли к выводу, что российскими дирижаблями и аэростатами могли интересоваться люди, представляющие иранское правительство.

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По словам авторов публикации, на это указывает тот факт, что глава фирмы является полным тезкой Казема Мирзы Кондори, занимавшего пост атташе посольства Ирана в Китае. Кроме того, журналисты отметили, что в большинстве писем, которыми Кондори обменивался с "Внештехснабом" указан имейл [email protected], который, по информации из слитых баз, принадлежит "атташе посольства Исламской Республики Иран" в Москве.

Как отмечают в издании, переписка Sahara Thunder и "Внештехснабом" стартовала 11 ноября 2020 года — тогдашний гендиректор "Внештехснаба" Ирина Пономарева отпрвила Кондори письмо, в котором сообщила, что компания уже "начала процедуру получения разрешений госорганов" на экспорт десятков наименований "оборудования", в том числе "метеостанции бортовой аэростата", "бароклапана управляемого", "аэростатного сигнального огня (АСО)", "причала носового аэростата", "АРМ — пульта управления" и "баллонов с гелием весом в 16600 килограммов".

Сообщается, что из-за пандемии поставки пришлось отложить. Так, в ответ на жалобы иранской стороны Пономарева 16 ноября 2020-го написала, что "Внештехснаб" пытается добиться разрешения на "вывоз оборудования" из РФ, однако процесс рассмотрения соответствующих документов "осложняется ситуацией с COVID-19".

Журналисты также обратили внимание на переписки, которые состоялись после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так в мае 2022 года речь шла о поставке "отремонтированного оборудования вместе с оболочкой аэростата". Кроме того, 17 апреля 2023 года "Внештехснаб" заявил, что в связи с ужесточением правил экспорта из-за войны произошла "задержка поставки запчастей на комплекс "Демавенд".

В издании подчеркнули, что в переписках не уточняется, для чего именно Ирану понадобились российские аэростаты. При этом журналисты указали на то, что в прессе продукцию "Долгопрудненского конструкторского бюро" описывают как "российский флот шпионских воздушных шаров".

"Аэростат хорошо использовать на каком-нибудь чемпионате мира по футболу, например запустить его и снимать местность вокруг. Да, чтобы следить за безопасностью — это одно из направлений. На воздушный шар можно повесить все что угодно — в том числе технику, которая позволяет это делать. А летает он сколько угодно долго. Это все-таки фундаментальное изделие", — сказал гендиректор "Внештехснаба" Илья Ботвиновский в комментарии порталу.

Напомним, 12 марта СМИ сообщили, что Евросоюз готовится ввести санкции против Ирана из-за вероятного сотрудничества с Россией. Лидеры ЕС планируют ответить "новыми и значительными мерами" на информацию о том, что Иран может поставить РФ баллистические ракеты для обстрелов Украины.

Ранее, 11 марта, информационное агентство Исламской Республики Иран сообщило, что Москва и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.