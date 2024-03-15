Іранські військові купують у Росії "шпигунські" аеростати: ЗМІ розкрили деталі

За даними журналістів, російськими дирижаблями й аеростатами, ймовірно, цікавилися люди, які представляють іранський уряд.

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Іран закуповує у Російської Федерації аеростати, які можна використовувати з метою шпигунства. Про це стало відомо завдяки зламу хакерами Prana Network поштових серверів компанії Sahara Thunder, яку пов'язують із Міноборони Ірану та Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). З відповідними матеріалами ознайомився портал "Медуза".

Повідомляється, що представники Sahara Thunder вели листування з російською компанією "Внештехснаб", яка спеціалізується на експорті обладнання. Загалом було виявлено 17 листів.

У листуванні йдеться про постачання до Ірану продукції "Долгопрудненського конструкторського бюро автоматики" (ДКБА), яке займається розробкою і створенням дирижаблів, аеростатів, а також систем спеціального призначення.

Вивчивши вміст пошти, журналісти дійшли висновку, що російськими дирижаблями й аеростатами могли цікавитися люди, які представляють іранський уряд.

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За словами авторів публікації, на це вказує той факт, що глава фірми є повним тезкою Казема Мірзи Кондорі, який обіймав посаду аташе посольства Ірану в Китаї. Крім того, журналісти зазначили, що в більшості листів, якими Кондорі обмінювався з "Внештехснабом", вказано імейл [email protected], який, за інформацією зі злитих баз, належить "аташе посольства Ісламської Республіки Іран" у Москві.

Як зазначають у виданні, листування Sahara Thunder і "Внештехснабом" стартувало 11 листопада 2020 року — тодішня гендиректорка "Внештехснаба" Ірина Пономарьова надіслала Кондорі лист, у якому повідомила, що компанія вже "почала процедуру отримання дозволів держорганів" на експорт десятків найменувань "обладнання", зокрема "метеостанції бортової аеростата", "бароклапана керованого", "аеростатного сигнального вогню (АСВ)", "причалу носового аеростата", "АРМ — пульта управління" та "балонів з гелієм вагою в 16600 кілограмів".

Повідомляють, що через пандемію постачання довелося відкласти. Так, у відповідь на скарги іранської сторони Пономарьова 16 листопада 2020-го написала, що "Внештехснаб" намагається домогтися дозволу на "вивезення устаткування" з РФ, проте процес розгляду відповідних документів "ускладнюється ситуацією з COVID-19".

Журналісти також звернули увагу на листування, які відбулися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, у травні 2022 року йшлося про постачання "відремонтованого обладнання разом з оболонкою аеростата". Крім того, 17 квітня 2023 року "Внештехснаб" заявив, що у зв'язку з посиленням правил експорту через війну сталася "затримка постачання запчастин на комплекс "Демавенд".

У виданні підкреслили, що в листуваннях не уточнюється, для чого саме Ірану знадобилися російські аеростати. При цьому журналісти вказали на те, що в пресі продукцію "Долгопрудненського конструкторського бюро" описують як "російський флот шпигунських повітряних куль".

"Аеростат добре використовувати на якомусь чемпіонаті світу з футболу, наприклад запустити його і знімати місцевість навколо. Так, щоб стежити за безпекою — це один із напрямів. На повітряну кулю можна повісити все що завгодно — зокрема техніку, яка дозволяє це робити. А літає вона скільки завгодно довго. Це все-таки фундаментальний виріб", — сказав гендиректор "Внештехпостачу" Ілля Ботвиновський у коментарі порталу.

Нагадаємо, 12 березня ЗМІ повідомили, що Євросоюз готується запровадити санкції проти Ірану через імовірну співпрацю з Росією. Лідери ЄС планують відповісти "новими і значними заходами" на інформацію про те, що Іран може поставити РФ балістичні ракети для обстрілів України.

Раніше, 11 березня, інформаційне агентство Ісламської Республіки Іран повідомило, що Москва і Тегеран підписали меморандум про співпрацю в галузі штучного інтелекту.