Новый тепловизор украинского производителя Archer поможет лучше сбивать "Шахеды" (видео)

Тепловизионный прицел помогает лучше управлять пулеметом во время охоты на дроны. Его применение улучшит работу мобильных зенитных групп.

Related video

Украинская компания Archer показала тепловизор для огнестрельного оружия с дополнительным каналом вывода изображения на монокуляр стрелка. Производитель обнародовал видео в социальной сети Facebook.

Видео демонстрирует, как украинский военный с таким устройством работает с пулеметом M2 Browning. Компания отмечает, что прицелы со вторым каналом хорошо приспособлены для ведения огня по воздушным целям, и использования мобильными огневыми группами. Производитель также показал фото своего устройства на пулемете КПВ калибра 14,5 мм, который установлен на станок для зенитного поражения.

Прицел Арчер на пулемете КПВ 14,5 мм Фото: Facebook

Сайт "Милитарный" отмечает, что тепловизионные прицелы важны для мобильных групп: большинство российских атак беспилотниками приходятся на темное время суток, когда меньше всего шансов отследить их визуально. Сейчас большинство украинских групп ищут цели в ночное время, с помощью мощных прожекторов и охотничьих тепловизоров.

Важно

Россияне создали защиту военной техники от тепловизоров: какие у нее минусы (фото)

Охотничьи прицелы требуют прямого контакта глаз с оптическим устройством, что очень мешает при перемещении пулемета для ведения огня. Тепловизор стоит внимания также из-за того, что, ведь далеко не все прицелы для военного оружия могут выдержать мощные ударные нагрузки во время стрельбы из крупных калибров.

Продукцию компании Archer уже используют в Силах обороны Украины. Такими прицелами комплектуются штатные снайперские винтовки UAR-10, подразделения получают антиснайперские комплексы СИЧ М30. Компания также производит оптические устройства для бронированной техники. Еще до полномасштабного вторжения России в Украину в году она усовершенствовала прицел для наводчика ТПН-1 к танкам Т-64БВ. Он обеспечивает своевременное получение информации об окружающей ситуации в любое время суток, помогает определять цели и эффективно распознавать бронированные машины на расстоянии более 3,5 км.

Название Archer более известно в отношении другого, шведского производителя оружия, и оно тоже имеет отношение к точности. Ранее сообщалось, что украинские бойцы называют самоходную артиллерийскую установку снайперской гаубицей, которая попадает в конкретную цель.