Новий тепловізор українського виробника Archer допоможе краще збивати "шахеди" (відео)

Тепловізійний приціл допомагає краще керувати кулеметом під час полювання на дрони. Його застосування покращить роботу мобільних зенітних груп.

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Українська компанія Archer показала тепловізор для вогнепальної зброї з додатковим каналом виведення зображення на монокуляр стрільця. Виробник оприлюднив відео в соціальній мережі Facebook.

Відео демонструє, як український військовий із таким пристроєм працює з кулеметом M2 Browning. Компанія зазначає, що приціли з другим каналом добре пристосовані для ведення вогню по повітряних цілях і використання мобільними вогневими групами. Виробник також показав фото свого пристрою на кулеметі КПВ калібру 14,5 мм, який встановлений на станок для зенітного ураження.

Приціл "Арчер" на кулеметі КПВ 14,5 мм Фото: Facebook

Сайт "Мілітарний" зазначає, що тепловізійні приціли важливі для мобільних груп: більшість російських атак безпілотниками приходяться на темний час доби, коли найменше шансів відстежити їх візуально. Зараз більшість українських груп шукають цілі в нічний час за допомогою потужних прожекторів і мисливських тепловізорів.

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Мисливські приціли потребують прямого контакту очей із оптичним пристроєм, що дуже заважає під час переміщення кулемета для ведення вогню. Тепловізор вартий уваги також через те, що, адже далеко не всі приціли для військової зброї можуть витримати потужні ударні навантаження під час стрільби з великих калібрів.

Продукцію компанії Archer уже використовують у Силах оборони України. Такими прицілами комплектуються штатні снайперські гвинтівки UAR-10, підрозділи отримують антиснайперські комплекси СИЧ М30. Компанія також виготовляє оптичні пристрої для броньованої техніки. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну року вона вдосконалила приціл для навідника ТПН-1 до танків Т-64БВ. Він забезпечує своєчасне отримання інформації про навколишню ситуацію в будь-яку пору доби, допомагає визначати цілі й ефективно розпізнавати броньовані машини на відстані понад 3,5 км.

Назва Archer відоміша стосовно іншого, шведського виробника зброї, і вона теж має стосунок до точності. Раніше повідомлялося, що українські бійці називають самохідну артилерійську установку снайперською гаубицею, яка влучає в конкретну ціль.