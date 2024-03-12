Росіяни створили захист військової техніки від тепловізорів: які в нього мінуси (фото)

Війська РФ вже випробували на фронті тепломаскувальне покриття для військової техніки. Втім, у нього лишаються деякі вади.

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В Росії створили покриття "Теплосфера" на основі поліуретану, яке ускладнює виявлення великої військовими тепловізорами. Про це розповідає російське видання "Известия".

Покриття "Теплосфера" перешкоджає виявленню військової техніки за тепловим випроміненням, з БПЛА чи інших засобів, оснащених тепловізорами. Центр НТІ "Цифрове матеріалознавство: нові матеріали та речовини" МДТУ ім. Баумана, розробник покриття, розповів, що воно вже було випробуване на війни в Україні та довело свою ефективність

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Основа покриття — поліуретан та порожнисті мікросфери зі скла. Суміш є наповненою двокомпонентною поліуретановою мастикою з контрольованим затвердінням за температур від –20°C до +40°C.

Поліуретан добре деформується, має високу стійкість до температурних умов і фізичного пошкодження та хороше зчеплення з різними матеріалами. Мастика з нього здатна розріджуватися під механічним впливом і навпаки, збільшує в'язкість у спокої. Вона легко наноситься вручну на поверхні, а після незначного використання розчинника її можна наносити за допомогою розпилення. Застосовувати термічне маскування можна на будь-якій техніці та автомобілях. Також покриття з непоганим відбиванням тепла може бути використане як теплоізоляційний матеріал.

Мінус такого термомаскування — покриття непогано горить До нього потрібно додавати негорючий наповнювач, щоб воно не спалахнуло. Покриття розкладається від води та сонця, тож його потрібно час від часу відновлювати.

Поліуретан це основний компонент теплоізоляційної монтажної піни. Його поєднання з пустими скляними мікросферами покращує теплоізоляційні властивості.

Монтажна піна має свій недолік, її розширення важко контролювати (затверділу піну потім підрізають), а для розміщення використовуються легкозаймисті речовини, такі як пропан. Але найбільшою проблемою покриття є перегрівання техніки під час руху. Втім, матеріал можна наносити на тканину чи формувати з нього знімні плити.

Попри випробування покриття на практиці російські вчені все ще працюють над його вдосконаленням. Окрім ризику спалаху важливою є також ціна покриття: занадто дорогий матеріал важко виготовляти у необхідній кількості та застосовувати масово. Розробка термомаскувальних сумішей в Росії йде давно і новий матеріал не є першим, проте всі вони мають ті чи інші проблеми та наразі не застосовуються масово. Російські фахівці, опитані виданням, неоднозначно ставляться до покриття і стверджують, що його ефективність та безпечність потрібно оцінювати у подальших випробуваннях.

Раніше повідомлялося, що в Україні розробляють тепловідбивне пончо для захисту бійців ЗСУ від тепловізорів російських окупантів. Це у квітні минулого року повідомлялося, що його вже випробували у бойових умовах та при денному світлі у місті на відстані до 50 метрів. Тест показав позитивний результат, а автори отримали патент на технологію.

У лютому 2024 року пресслужба Міністерства оборони України повідомила, що Міноборони створює пончо для захисту військових від тепловізорів. Його розробкою займається Центральне управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення, п'ять зразків вже проходять тестування.