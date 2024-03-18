Превосходят клоны Shahed: удары ВСУ семитонными дронами возвращаются, — Forbes (фото)

Появились снимки, на которых, по-видимому, изображены обломки Ту-143 в российской Брянской области. Эти дроны могут использовать в кампании ударов по российской инфраструктуре.

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Украина ищет запасы на собственных складах вооружений, которое осталось со времен Холодной войны, причем любого оружия, которое может поражать военные и промышленные цели на территории РФ. Об этом пишет Forbes.

Судя по всему, удалось отыскать партию беспилотников Ту-141/143 выпуска 1970-х годов — грубого дизайна, громоздкие, но все еще потенциально эффективные устройства, которые ВСУ в последний раз использовали год назад, спустя 40 лет после того, как их официально списали.

Пользователи соцсетей показали снимки, на которых, по-видимому, изображены обломки Ту-143 в российской Брянской области. Судя по всему, он использовался в украинской кампании ударов по российской инфраструктуре, в т.ч. нефтяным объектам в соседних с Украиной российских регионах.

Это производная американских разведывательных дронов времен Войны во Вьетнаме. Ту-141 с реактивным двигателем и аналогичные ему Ту-143 не очень замысловатые. Но быстрые (при весе 7 тонн и длине 14 метров), и гораздо более разрушительные, чем, к примеру, украинский клон "Шахеда".

Ту-141/143 работают, и неудивительно, что их используют для атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Model 147 времен Войны во Вьетнаме

Дроны применяются со времен Первой мировой. Первые модели представляли собой радиоуправляемые мишени для стрельбы. В 50-х годах ВВС США и калифорнийский производитель мишеней Ryan Aeronautical разработали Model 147 — 10-килограммовый беспилотник с реактивным двигателем и, по тем временам, весьма сложной инерциальной навигационной системой и дорогими камерами.

Model 147 совершила тысячи вылетов над Вьетнамом, фиксируя цели для пилотируемых бомбардировщиков, которые позже наносили удары. Вооруженные версии находились в разработке, когда война закончилась, но затем этот проект свернули.

Ту-141/143

Дрон ту-143

Вскоре советские ВВС разработали похожие системы. Ту-141/143 впервые поднялись в воздух в 1974 году. Андрей Туполев построил 142 экземпляра 14-метровых дронов на заводе в Харькове. Система прослужила до 1989 года.

Некоторые Ту-141 и Ту-143 находились на хранении в Украине во время вторжения российских войск в 2014 году. Украинские инженеры начали вывозить устаревшие БПЛА со складов и ремонтировать их. Поддерживаемые РФ боевики сбили как минимум два Ту-143 в 2014-м.

На вооружении украинских ВВС есть несколько пилотируемых бомбардировщиков Су-24 с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP-EG дальностью 300 км, но ракет не хватает, а бомбардировщики слишком ценны, чтобы рисковать ими на территории России.

Ту-141/143, в свою очередь, быстрые — 900 км/ч.

Если убрать камеры и добавить взрывчатку — Ту-141/143 станет крылатой ракетой, а не разведывательным дроном. Еще в марте 2022 года стало очевидно, что украинские ВС модифицировали некоторые из своих Ту-141/143. Сложно сказать, сколько Ту-141 и Ту-143 осталось у Украины. Если они все еще есть, то стоит ожидать более глубоких ударов по российской промышленности в приграничных областях.

Напомним, что эксперт оценил конструкцию дрона "Лютый".

Также сообщалось о том, как атаки на российские НПЗ скажутся на обстановке на фронте.