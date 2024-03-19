Компьютерами можно будет управлять силой мысли: в чем открытие ученых из Китая

Исследователи смогли создать компьютерную модель мозга рыбок данио. Они уверены, что это поможет в разработке оптического интерфейса мозг-компьютер.

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Ученые из Центра передового опыта в области наук о мозге и интеллектуальных технологий (Китай) изучили нейронные связи рыбок данио и визуализировали их. Это поможет разработать интерфейс мозг-компьютер (BCI), чтобы впоследствии управлять устройствами силой мысли, передает SCMP.

Исследователи смогли отследить деятельность всей нейронной сети рыбок данио с задержкой обратной связи менее 70,5 миллисекунд и обработали потоки данных со скоростью до 500 Мбайт/с при помощи особой системы, получившей название "Система и метод оптического интерфейса мозг-компьютер". Они уверяют, что это поможет в будущем разработать эффективные технологии оптического интерфейса мозг-компьютер.

Человеческий мозг состоит из сотен различных типов нейронов – около 100 млрд. Обозримая для людей вселенная состоит из около 200 млрд галактик, связанных между собой. Структурное сходство породило теоретические предположения о том, что вселенная во многом похожа на человеческий мозг. Извлечение информации из нейронов сродни поиску закономерностей на просторах галактики, но способность обрабатывать такие огромные объемы данных остается серьезной проблемой.

Астрономы столкнулись с аналогичными проблемами при изучении быстрых радиовсплесков – энергетических взрывов в глубоком космосе. Эти всплески имеют чрезвычайно короткую продолжительность – часто всего доли секунды – и редко повторяются. Однако ученым удалось ускорить исследования, выявив всплески в огромных объемах астрономических данных с помощью технологии компьютерного обучения.

Вдохновленные этим примером, китайские исследователи создали способ обработки нейронных сигналов рыбок данио. "Система и метод оптического интерфейса мозг-компьютер" собирала сигналы от оптических датчиков и отправляла их компьютеру в режиме реального времени. Также она была способна анализировать сложные сигналы, декодировать их и выдавать ответы, которые позволяют мозгу действовать как управляемый светом переключатель, который теоретически может управлять внешними устройствами. Выбор пал на данио, так как их мозг содержит всего около 100 тыс. нейронов.

"Система была протестирована в трех сценариях нейробиологических исследований, включая оптогенетическую стимуляцию в реальном времени, визуальную стимуляцию в реальном времени и управление виртуальной реальностью", — говорится в отчете.

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Ученые заявили, что с помощью их новой системы они смогут определить характеристики нейронной активности, которые могут быть пригодны для разработки оптического интерфейса мозг-компьютер.

Ранее мы писали о том, что самый мощный чип в мире Blackwell B200 поможет создать ИИ с триллионами параметров. Производитель обещает, что новые процессоры будут в 25 раз энергоэффективнее, чем ускорители Hopper. При этом их производительность достигает до 20 Пфлопс.