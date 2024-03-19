Комп'ютерами можна буде керувати силою думки: у чому відкриття вчених із Китаю

Дослідники змогли створити комп'ютерну модель мозку рибок даніо. Вони впевнені, що це допоможе в розробці оптичного інтерфейсу мозок-комп'ютер.

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Науковці з Центру передового досвіду в галузі наук про мозок та інтелектуальних технологій (Китай) вивчили нейронні зв'язки рибок даніо і візуалізували їх. Це допоможе розробити інтерфейс мозок-комп'ютер (BCI), щоб згодом керувати пристроями силою думки, передає SCMP.

Дослідники змогли відстежити діяльність всієї нейронної мережі рибок даніо із затримкою зворотного зв'язку менш ніж 70,5 мілісекунд і обробили потоки даних зі швидкістю до 500 Мбайт/с за допомогою особливої системи, що отримала назву "Система і метод оптичного інтерфейсу мозок-комп'ютер". Вони запевняють, що це допоможе в майбутньому розробити ефективні технології оптичного інтерфейсу мозок-комп'ютер.

Людський мозок складається із сотень різних типів нейронів — близько 100 млрд. Осяжний для людей всесвіт складається з близько 200 млрд галактик, пов'язаних між собою. Структурна схожість породила теоретичні припущення про те, що всесвіт багато в чому схожий на людський мозок. Витяг інформації з нейронів схожий на пошук закономірностей на просторах галактики, але здатність обробляти такі величезні обсяги даних залишається серйозною проблемою.

Астрономи зіткнулися з аналогічними проблемами під час вивчення швидких радіосплесків — енергетичних вибухів у глибокому космосі. Ці сплески мають надзвичайно коротку тривалість — часто лише частки секунди — і рідко повторюються. Однак ученим вдалося прискорити дослідження, виявивши сплески у величезних обсягах астрономічних даних за допомогою технології комп'ютерного навчання.

Натхненні цим прикладом, китайські дослідники створили спосіб обробки нейронних сигналів рибок даніо. "Система і метод оптичного інтерфейсу мозок-комп'ютер" збирала сигнали від оптичних датчиків і відправляла їх комп'ютеру в режимі реального часу. Також вона була здатна аналізувати складні сигнали, декодувати їх і видавати відповіді, які дають змогу мозку діяти як керований світлом перемикач, який теоретично може керувати зовнішніми пристроями. Вибір припав на даніо, оскільки їхній мозок містить лише близько 100 тис. нейронів.

"Систему протестували у трьох сценаріях нейробіологічних досліджень, включно з оптогенетичною стимуляцією в реальному часі, візуальною стимуляцією в реальному часі та управлінням віртуальною реальністю", — ідеться у звіті.

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Вчені заявили, що за допомогою їхньої нової системи вони зможуть визначити характеристики нейронної активності, які можуть бути придатні для розробки оптичного інтерфейсу мозок-комп'ютер.

Раніше ми писали про те, що найпотужніший чип у світі Blackwell B200 допоможе створити ШІ з трильйонами параметрів. Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. При цьому їхня продуктивність сягає до 20 Пфлопс.