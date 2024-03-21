Уникальный левитирующий сверхпроводник оказался фикцией: опыт не смогли повторить

Ученого из Рочестерского университета обвинили в фальсификации данных и пригрозили увольнением.

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Недавнее расследование показало, что физик Ранга Диас из Рочестерского университета, заявивший о разработке сверхпроводника при комнатной температуре, совершил "нарушения в ходе исследований", передает The Verge.

Университет Рочестера завершил тщательное расследование деятельности Диаса и пришел к выводу, что его исследования являются неправомерными.

В прошлом году Ранга Диас опубликовал статью в научном журнале Nature, посвященную легированному азотом гидриду лютеция. В материале утверждалось, что этот сверхпроводник может проводить электричество при температуре окружающей среды — 15°C, — без сопротивления (речь идет не о сверхпроводнике LK-99, а о другом веществе, — ред.). Автор писал, что полученный им материал проявлял сверхпроводящие свойства при давлении от 1,4 до 2,8 млн атмосфер

Позже ученые из других университетов обнаружили несоответствия в исследованиях Ранги Диаса. Более того, ни один из исследователей не смог повторить опыт опального ученого в своих лабораториях.

Эта статья, как и некоторые другие работы физика, была отозвана. Комитет, расследовавший его деятельность, посчитал некоторые приведенные ученым данные ненадежными. Сообщается, что Университет Рочестера также может принять решение об увольнении Диаса.

Ранее мы писал о том, что сверхпроводник LK-99 сделает возможным создание сети поездов, работающих на магнитной подвеске.

Также сообщали о том, что сверхпроводник LK-99 сложно синтезировать, но все же возможно. Благодаря этому материалу можно усовершенствовать квантовые компьютеры.