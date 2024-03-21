Унікальний надпровідник, що левітує, виявився фікцією: дослід не змогли повторити

Вченого з Рочестерського університету звинуватили у фальсифікації даних і пригрозили звільненням.

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Нещодавнє розслідування засвідчило, що фізик Ранга Діас із Рочестерського університету, який заявив про розробку надпровідника при кімнатній температурі, вчинив "порушення під час досліджень", передає The Verge.

Університет Рочестера завершив ретельне розслідування діяльності Діаса і дійшов висновку, що його дослідження є неправомірними.

Минулого року Ранга Діас опублікував статтю в науковому журналі Nature, присвячену легованому азотом гідриду лютецію. У матеріалі стверджувалося, що цей надпровідник може проводити електрику за температури довкілля — 15°C, — без опору (йдеться не про надпровідник LK-99, а про іншу речовину, — ред.). Автор писав, що отриманий ним матеріал виявляв надпровідні властивості за тиску від 1,4 до 2,8 млн атмосфер

Пізніше вчені з інших університетів виявили невідповідності в дослідженнях Рангі Діаса. Ба більше, жоден із дослідників не зміг повторити дослід опального вченого у своїх лабораторіях.

Цю статтю, як і деякі інші роботи фізика, було відкликано. Комітет, який розслідував його діяльність, визнав деякі наведені вченим дані ненадійними. Повідомляється, що Університет Рочестера також може ухвалити рішення про звільнення Діаса.

Раніше ми писали про те, що надпровідник LK-99 зробить можливим створення мережі поїздів, що працюють на магнітній підвісці.

Також повідомляли про те, що надпровідник LK-99 складно синтезувати, але все ж можливо. Завдяки цьому матеріалу можна вдосконалити квантові комп'ютери.