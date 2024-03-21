Пентагон испытал сверхзвуковой дрон Rattler: его отслеживала лазерная противоракетная система

Дрон со скоростью 2,5 Маха имитирует ракеты "воздух-воздух", для чего его запускают с другого беспилотника. Подобные дроны являются относительно недорогой целью для учений.

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Компания QinetiQ в партнерстве с Министерством обороны Соединенных Штатов и испытательным комплексом высокоэнергетических лазерных систем White Sands Missile Range объявила о тестовых полетах первых двух дронов Rattler Supersonic Target MkI. Об этом сообщает сайт Defense Mirror.

В рамках программы Rattler High Energy Laser Measurement (HELM) и проекта исследований и разработок, финансируемого QinetiQ, полеты предоставили исходные данные для конструкции мишени. Это также позволило лазерной системе HELSTF Tracking Illuminating Laser System захватывать и отслеживать сверхзвуковую цель на коротком расстоянии, что поможет усовершенствовать конструкцию Rattler.

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Имитируя актуальные ракетные угрозы, Rattler ST является экономически эффективной сверхзвуковой целевой платформой оперативного обучения и оценки системы. QinetiQ настраивает платформу для поддержки программы HELM Rattler Министерства обороны США, интегрируя плату мишени третьей стороны для измерения характеристик высокоэнергетического лазера во время полета на сверхзвуковых скоростях. Программа стоимостью 10 миллионов долларов США началась в феврале 2022 года и планируется завершить в середине 2024 года.

Как говорится на сайте QinetiQ, беспилотный летательный аппарат Rattler ST оснащен твердотопливным ракетным двигателем, очень эффективен во время оперативных тренировок и может достигать скорости воздушного старта более 2,5 Маха. Rattler поддерживает маневры штопора и плетения и доступен в качестве опции навесной полезной нагрузки на платформе Banshee Jet 80+.

Ключевые особенности и размеры Rattler

Возможность запуска "воздух-воздух";

Передача телеметрических данных и информации о пространстве и позиционировании в реальном времени;

Система завершения полета для безопасности на расстоянии;

Ориентирован на решения с индивидуальными вариантами полезной нагрузки;

Длина — 1,772 м;

Диаметр — 0,155 м;

Вес — от 27,3 кг до 30 кг.

Дрон изготовлен из уникальных аэрокосмических алюминиевых сплавов и нетоксичных материалов, Rattler ST не представляет опасности для окружающей среды после успешного полета и завершения. Инновационный дизайн и высокоскоростные кинематические характеристики этой цели делают ее привлекательным выбором по сравнению с другими маневренными сверхзвуковыми целями. Кроме того, цена Rattler ST обеспечивает его позицию конкурентной недорогой сверхзвуковой мишени в отличие от других продуктов этой категории. Беспилотник подходит для использования над сушей и морем. Он настраивается с помощью дополнительных полезных нагрузок.

Недавно сообщалось, что военно-морские силы США разместили заказ у компании Kratos Defense & Security Solutions Inc. на изготовление дозвуковых дронов-мишеней BQM-177A и сенсоров, чтобы экипажи военных самолетов и кораблей ВМС могли тренироваться сбивать противокорабельные ракеты. BQM-177A — это дозвуковая беспилотная воздушная цель, имитирующая поведение и радиолокационную эффективность динамических, дозвуковых противокорабельных крылатых ракет. БПЛА может развивать скорость более 0,95 Маха (чуть менее 1225 км/ч), высота его полета достигает 2 м над землей, 3 м над водой.