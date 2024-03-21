Пентагон випробував надзвуковий дрон Rattler: його відстежувала лазерна протиракетна система

Дрон зі швидкістю 2,5 Маха імітує ракети "повітря-повітря", для чого його запускають з іншого безпілотника. Подібні дрони є відносне недорогою ціллю для навчань.

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Компанія QinetiQ у партнерстві з Міністерством оборони Сполучених Штатів та випробувальним комплексом високоенергетичних лазерних систем White Sands Missile Range оголосила про тестові польоти перших двох дронів Rattler Supersonic Target MkI. Про це повідомляє сайт Defense Mirror.

У рамках програми Rattler High Energy Laser Measurement (HELM) та проєкту досліджень і розробок, що фінансується QinetiQ, польоти надали вихідні дані для конструкції мішені. Це також дало змогу лазерній системі HELSTF Tracking Illuminating Laser System захоплювати та відстежувати надзвукову ціль на короткій відстані, що допоможе удосконалити конструкцію Rattler.

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Імітуючи актуальні ракетні загрози, Rattler ST є економічно ефективною надзвуковою цільовою платформою оперативного навчання та оцінки системи. QinetiQ налаштовує платформу для підтримки програми HELM Rattler Міністерства оборони США, інтегруючи плату мішені третьої сторони для вимірювання характеристик високоенергетичного лазера під час польоту на надзвукових швидкостях. Програма вартістю 10 мільйонів доларів США почалася в лютому 2022 року і планується завершити в середині 2024 року.

Як йдеться на сайти QinetiQ, безпілотний літальний апарат Rattler ST оснащений твердопаливним ракетним двигуном, дуже ефективний під час оперативних тренувань і може досягати швидкості повітряного старту понад 2,5 Маха. Rattler підтримує маневри штопора та плетіння і доступний як опція навісного корисного навантаження на платформі Banshee Jet 80+.

Ключові особливості та розміри Rattler

Можливість запуску "повітря-повітря";

Передача телеметричних даних та інформації про простір і позиціювання у реальному часі;

Система завершення польоту для безпеки на відстані;

Орієнтований на рішення з індивідуальними варіантами корисного навантаження;

Довжина — 1,772 м;

Діаметр — 0,155 м;

Вага — від 27,3 кг до 30 кг.

Дрон виготовлений з унікальних аерокосмічних алюмінієвих сплавів та нетоксичних матеріалів, Rattler ST не становить небезпеки для навколишнього середовища після успішного польоту та завершення. Інноваційний дизайн і високошвидкісні кінематичні характеристики цієї цілі роблять її привабливим вибором порівняно з іншими маневровими надзвуковими цілями. Крім того, ціна Rattler ST забезпечує його позицію конкурентної недорогої надзвукової мішені на відміну від інших продуктів цієї категорії. Безпілотник підходить для використання над сушею та морем. Він налаштовується за допомогою додаткових корисних навантажень.

Нещодавно повідомлялося, що військово-морські сили США розмістили замовлення в компанії Kratos Defense & Security Solutions Inc. на виготовлення дозвукових дронів-мішеней BQM-177A та сенсорів, щоб екіпажі військових літаків і кораблів ВМС могли тренуватися збивати протикорабельні ракети. BQM-177A — це дозвукова безпілотна повітряна ціль, що імітує поведінку та радіолокаційну ефективність динамічних, дозвукових протикорабельних крилатих ракет. БПЛА може розвивати швидкість понад 0,95 Маха (трохи менше ніж 1225 км/год), висота його польоту сягає 2 м над землею, 3 м над водою.