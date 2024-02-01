Дрон-мішень BQM-177A замість ракет: за швидкості 1225 км/год збити його зовсім непросто

БПЛА BQM-177A імітує поведінку протикорабельної ракети і оснащений засобами радіоелектронної боротьби. Він потрібен для тренування екіпажів кораблів і літаків ВМС США.

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Військово-морські сили США розмістили нове замовлення у компанії Kratos Defense & Security Solutions Inc. на виготовлення дозвукових дронів-мішеней BQM-177A і сенсорів, щоб екіпажі військових літаків і кораблів ВМС могли тренуватися збивати протикорабельні ракети, передає видання Мilitary aerospace.

BQM-177A — це дозвукова безпілотна повітряна ціль нового покоління, що імітує поведінку і радіолокаційну ефективність динамічних, дозвукових протикорабельних крилатих ракет. БПЛА може розвивати швидкість понад 0,95 Маха (трохи менше ніж 1225 км/год, — ред.), висота його польоту сягає 2 м над землею, 3 м над водою.

Безпілотник має у своєму розпорядженні внутрішні та зовнішні датчики для оцінки близькості, ідентифікації "свій-чужий", систему активного радіочастотного посилення, засоби радіоелектронної боротьби тощо. BQM-177A був створений на базі літака Kratos BQM-167X і оснащений вбудованим турбореактивним двигуном MicroTurbo TR-60-5+. Що стосується його габаритів, то вони такі:

довжина 5 м;

розмах крил 2 м;

вага 281 кг із паливом і корисним навантаженням.

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Представники командування повітряних систем ВМС США оголосили про укладення контракту на суму 57,7 млн доларів США з підрозділом безпілотних систем Kratos. Відомо, що моделі BQM-177A будуть направлені на військові бази 5-ма партіями. Загалом фахівці з Kratos Defense & Security Solutions Inc. побудують 70 дозвукових безпілотників-мішеней для проведення навчань.

Також, згідно з умовами контракту, розробники повинні будуть поставити 55 установок для запуску дронів і всю необхідну інформацію про пристрої для ВМС США, збройних сил Канади та Австралії.

Видання нагадує, що прототипи БПЛА-мішеней BQM-177A було розроблено 2016 року. Два роки потому ВМС замовили 45 таких безпілотників для тестів, і тільки минулого року компанія перейшла на повномасштабне виробництво.

Раніше ми повідомляли про те, що БПЛА Shadow S3 здатний літати близько 100 хвилин і зберігати стійкість навіть на великій швидкості в 100 км/год, завдяки футуристичній конструкції.