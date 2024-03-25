Портативный лазер сбивает 50 дронов на одном заряде: какая страна получит это оружие

За последние два года разработчики успешно поразили системой Fractl:2 более 200 беспилотников как в помещениях, так и на открытом пространстве. Они уверяют, что их оружие гораздо безопаснее для людей, чем аналогичные по мощности системы.

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Компания AIM Defense из Мельбурна, Австралия заключила контракт с Военно-воздушными силами страны на поставку лазерных установок для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на сумму 5,4 миллиона долларов США. Об этом сообщает сайт InnovationAus.

По словам компании, лазер Fractl:2 способен прожигать сталь и уничтожать дроны, движущиеся со скоростью 100 км/ч на расстоянии нескольких километров (точная дистанция не указана). Устройством также можно управлять дистанционно. Полностью заряженная портативная система Fractl:2 имеет достаточно энергии, чтобы сбить 50 дронов.

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Соучредитель AIM Defense Джессика Гленн говорит, что противодействие беспилотникам и другим системам автономного оружия сейчас является одной из самых критически необходимых возможностей для военных во всем мире.

"В течение последних четырех лет AIM Defense сотрудничает с экосистемой оборонных инноваций Австралии, чтобы построить экономически эффективную, высокоточную и пригодную для развертывания направленную энергетическую систему. Fractl:2 является кульминацией этих усилий", — говорится в заявлении госпожи Гленн.

Компания уверяет, что Fractl:2 имеет более низкий риск ослепления персонала и гражданских лиц, чем аналогичные мощные лазерные системы. Опасные расстояния для персонала в Fractl:2 были уменьшены в 100 раз по сравнению с типичными военными энергетическими системами с длиной волны в один микрон.

Другой соучредитель AIM Defense, доктор Джей Дэниел говорит, что компания успешно продемонстрировала более 200 поражений беспилотников как в помещении, так и на открытом пространстве за последние два года. После улучшения технологий безопасности Fractl:2 называют "самой безопасной и наиболее удобной для развертывания лазерной системой высокой мощности в мире".

В этом году AIM Defense с системой Fractl будет участвовать в трехнедельной программе правительства Канады Innovation for Defense Excellence and Security CUAS Sandbox 2024. Компания будет соревноваться за главный приз в 1 миллион канадских долларов.

Заключенный контракт стал первым приобретением австралийскими силами обороны прототипа оружия направленной энергии для полевых испытаний. В ноябре 2023 года контракт на беспилотную воздушную систему первоначально стоил 2,65 миллиона долларов США, но в феврале его продлили еще на 2,76 миллиона долларов США. Поскольку контракт действует до конца июня, ожидается, что системы будут поставлены к середине 2024 года. Этот контракт является крупнейшим для AIM — общая стоимость оборонных контрактов AIM с 2019 года составляет 12,8 миллиона долларов США, в основном на финансирование научно-исследовательской деятельности.

Напомним, недавно в британцы испытали боевую лазерную систему ПВО. Во время испытаний на полигоне Пентагона на Гебридских островах британские военные впервые произвели выстрел из лазерной пушки LDEW DragonFire. После испытаний Научный отдел высокотехнологичных разработок Министерства обороны Великобритании (DSTL) опубликовал видео и фото, демонстрирующие работу лазера DragonFire. Луч насквозь пробил 122-мм артиллерийский боеприпас, также лазер порезал металлическую обшивку и сжег камеру беспилотника.