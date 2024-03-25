Портативний лазер збиває 50 дронів на одному заряді: яка країна отримає цю зброю

За останні два роки розробники успішно уразили системою Fractl:2 понад 200 безпілотників як у приміщеннях, так і на відкритому просторі. Вони запевняють, що їх зброя набагато безпечніша для людей, ніж аналогічні за потужністю.системи.

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Компанія AIM Defense з Мельбурну, Австралія уклала контракт з Військово-повітряними силами країни на постачання лазерних установок для боротьби з безпілотними літальними апаратами на суму 5,4 мільйона доларів США. Про це повідомляє сайт InnovationAus.

За словами компанії, лазер Fractl:2 здатний пропалювати сталь та знищувати дрони, що рухаються зі швидкістю 100 км/год на відстані кількох кілометрів (точна дистанція не вказана). Пристроєм також можна керувати дистанційно. Повністю заряджена портативна система Fractl:2 має достатньо енергії, щоб збити 50 дронів.

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Співзасновниця AIM Defense Джессіка Гленн каже, що протидія безпілотникам та іншим системам автономної зброї зараз є однією з найбільш критично необхідних можливостей для військових у всьому світі.

"Протягом останніх чотирьох років AIM Defense співпрацює з екосистемою оборонних інновацій Австралії, щоб побудувати економічно ефективну, високоточну та придатну для розгортання спрямовану енергетичну систему. Fractl:2 є кульмінацією цих зусиль", — йдеться в заяві пані Гленн.

Компанія запевняє, що Fractl:2 має нижчий ризик засліплення персоналу та цивільних осіб, ніж аналогічні потужні лазерні системи. Небезпечні відстані для персоналу у Fractl:2 були зменшені в 100 разів порівняно з типовими військовими енергетичними системами з довжиною хвилі в один мікрон.

Інший співзасновник AIM Defense, доктор Джей Деніел каже, що компанія успішно продемонструвала понад 200 уражень безпілотників як у приміщенні, так і на відкритому просторі за останні два роки. Після покращення технологій безпеки Fractl:2 називають "найбезпечнішою та найбільш зручною для розгортання лазерною системою високої потужності у світі".

Цього року AIM Defense з системою Fractl братиме участь у тритижневій програмі уряду Канади Innovation for Defense Excellence and Security CUAS Sandbox 2024. Компанія змагатиметься за головний приз у 1 мільйон канадських доларів.

Укладений контракт став першим придбанням австралійськими силами оборони прототипу зброї спрямованої енергії для польових випробувань. У листопаді 2023 року контракт на безпілотну повітряну систему спочатку коштував 2,65 мільйона доларів США, але в лютому його продовжили ще на 2,76 мільйона доларів США. Оскільки контракт діє до кінця червня, очікується, що системи будуть поставлені до середини 2024 року. Цей контракт є найбільшим для AIM — загальна вартість оборонних контрактів AIM з 2019 року становить 12,8 мільйона доларів США, в основному на фінансування науково-дослідної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно у британці випробували бойовий лазерну систему ППО. Під час випробувань на полігоні Пентагону на Гебридських островах британські військові уперше зробили постріл із лазерної гармати LDEW DragonFire. Після випробувань Науковий відділ високотехнологічних розробок Міністерства оборони Великої Британії (DSTL) опублікував відео та фото, що демонструють роботу лазера DragonFire. Промінь наскрізь пробив 122-мм артилерійський боєприпас, також лазер порізав металеву обшивкута спалив камеру безпілотника.