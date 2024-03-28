Ударные дроны Hero-120 будут массово производить в США: чем заинтересовали военных

Производство противотанковых ударных дронов запустят уже в ближайшее время.

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Израильская компания UVision и американская SAIC (Science Applications International Corp.) подписали соглашение о производстве барражирующего боекомплекта Hero-120 на заводе в Южной Каролине, США, пишет Shephard media.

Hero-120 — это противотанковый комплекс средней дальности, обеспечивающий высокоточные удары по таким целям, как танки, бронированные транспортные средства и малозащищенные цели в городских условиях. Комплекс был спроектирован так, чтобы причинять минимальный сопутствующий ущерб, он также оснащен целым рядом многоцелевых боеголовок массой 4,5 кг. В июне 2021 года Корпус морской пехоты США объявил, что Hero-120 был выбран для участия в программе Organic Precision Fire Mounted (OPF-M).

Генерал-майор в отставке Ави Мизрахи, председатель совета директоров Uvision USA, сказал, что сотрудничество с SAIC поможет предоставить комплексное решение американским клиентам, независимое от международной цепочки поставок. Производственное предприятие начнет работу в этом месяце.

Сотрудничество будет направлено на создание полностью независимой внутренней цепочки поставок, гарантируя, что американские заказчики продукции UVision снизят зависимость от международных цепочек поставок. Также к плюсам сделки можно причислить сжатые сроки доставки, обучение экспертов на местах и комплексную поддержку и обслуживание со стороны производителей.

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Уничтожат любой танк: ударные дроны Hero-120 научились запускать с вертолетов

Ни Корпус морской пехоты США, ни UVision не раскрыли объем закупок и стоимость контракта. Однако аналитики из компании Shephard Defense Insight подсчитали, что 800 единиц установок для запуска барражирующих боеприпасов Hero-120 были приобретены на сумму 162 миллиона долларов США.

Ранее мы писали о том, как в Украине могут применять сербские дроны-камикадзе Mantis. Крупный беспилотник, оснащенный 120-миллиметровым снарядом, помог бы ВСУ отражать штурмы российской пехоты, считают эксперты.

Сообщали также, что США испытывают сверхзвуковой дрон, чтобы бросить вызов Китаю. БПЛА получил двигатель от Venus Aerospace, который позволил ему достичь скорости в 0,9 Маха.