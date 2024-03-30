Starlink в самолете: первая европейская авиакомпания тестирует спутниковый интернет (фото)

После того, как авиакомпания airBaltic получит дополнительный сертификат supplemental type certification, пассажиры смогут выходить в интернет уже после посадки в самолет и работать как на земле, так и в небе.

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Латвийская авиакомпания airBaltic первой в Европе протестировала в своем самолете работу спутникового интернета Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом пишет издание avia.news.

Тест состоялся в аэропорту столицы Латвии — Риге, в салоне самолета находились полторы сотни сотрудников и airBaltic, и Starlink. Все они испытывали на прочность ширину интернет-канала и, как замечает глава airBaltic Мартин Гаусс, результаты положительные.

Полторы сотни сотрудников для тестирования спутникового интернета собрали компании airBaltic и Starlink Фото: Telegram

Перспективы сотрудничества

Как сообщили представители airBaltic , они хотят обеспечить бесплатным доступом в интернет на бортах своих лайнеров всех пассажиров. Для этого необходимо получить дополнительный сертификат — так называемый supplemental type certification, над чем работают обе стороны соглашения.

"Это позволит пассажирам выходить в интернет уже после посадки в самолет и работать как на земле, так и в небе", — сообщили представители компаний.

Первые самолеты airBaltic планирует оснастить оборудованием от Starlink уже в 2024 году.

"Каждый самолет с антенной Starlink получает канал в 500 Мегабит/с. Если, например, все 145 пассажиров на борту Airbus A220-300 airBaltic одновременно выйдут в сеть, каждый из них получит канал 3,4 Мегабита/с. Этого достаточно, чтобы открывать социальные сети, новостные сайты или просматривать потоковое видео", — декларируют в авиакомпании.

Как стало известно avia.news, airBaltic уже оснастила спутниковыми антеннами некоторые авиалайнеры Airbus A321neo и планирует поставить Starlink на все свои самолеты A321neo и A330 до конца 2024 года.

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