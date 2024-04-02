Применяется ВСУ и не боится российских ЗРК: в Польше выпустили уже тысячу дронов FlyEye

Беспилотник FlyEye уходит от радаров и ракет, работает под воздействием средств радиоэлектронной борьбы и в других сложных условиях. Он хорошо показал себя в Украине.

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Компания WB Group (Польша) выпустила тысячный разведывательный БПЛА FlyEye, который тестировался в Украине бойцами ВСУ в условиях реальных боевых действий. Подробности сообщило издание MILMAG.

В середине марта 2024 года с конвейера сошел тысячный беспилотный летательный аппарат FlyEye модификации 3.х. Дрон был разработан инженерами гливицкой компании Flytronic, входящей в состав WB Group. Инженеры заявляют, что им удалось создать самую совершенную в мире беспилотную разведывательную систему в своем классе. FlyEye может работать в очень сложных условиях днем и ночью, и несмотря на помехи в системе связи или спутниковой навигации. В разведывательных операциях аппарат используется с 2015 года.

Конструкция беспилотника такова, что его можно производить и экспортировать в любых количествах, а также постоянно совершенствовать и модифицировать. Беспилотные системы FlyEye используются Вооруженными силами Польши, Пограничной службой, а также военными и силами безопасности других стран, например, Украины.

Характеристики БПЛА FlyEye:

Максимальная скорость — до 160 км/ч (зависит от погоды);

Дальность полета — 50 км;

Продолжительность полета — до 180 мин.;

Максимальная высота — 4 км;

Вес полезной нагрузки — 11 кг;

Длина — 1,9 м;

Размах крыльев — 3,6 м.

Дрон имеет форм-фактор моторного планера с электрическим приводом. В полете он малозаметен, так что его довольно сложно обнаружить. Еще одним плюсом является и то, что его электродвигатель работает очень тихо, и в целом, во время полета его акустическая сигнатура снижается практически до нуля. Складные пропеллеры обеспечивают низкий уровень отражения, так что засечь его при помощи радара тоже нелегко. БПЛА подходит для наблюдения за полем боя, наведения артиллерии, ретрансляции, пограничного патрулирования или мониторинга критически важной инфраструктуры.

FlyEye запускается с рук и взлетает вертикально, не требует каких-либо дополнительных вспомогательных устройств при взлете и посадке. Характеризуется очень низкой логистической нагрузкой: всю систему можно перевезти всего в двух рюкзаках. Он может приземлиться на пересеченной местности, даже в ограниченном пространстве.

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FlyEye оснащается электронной оптической головкой. Использование дневной и тепловизионной камеры позволяет осуществлять обнаружение и идентификацию цели, а также передавать точные данные о ее местоположении на станцию оператора или в систему управления полем боя "Топаз".

Система может быть оснащена транспондером или модулем искусственного интеллекта EyeQ Air, обеспечивающим встроенный анализ изображений. Это позволяет выполнять миссии в условиях, подверженных воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Дрон также может использоваться в качестве бортового ретранслятора с радиостанцией "Перад".

Ранее мы писали о том, что ВС РФ с помощью ЗРК тщетно пытались сбить разведывательный БПЛА FlyEye. Российские ЗРК, как считается, бессильны против дрона польского производства из-за специфики его конструкции.