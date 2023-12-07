Россияне с помощью ЗРК тщетно пытались сбить разведывательный БПЛА FlyEye, — соцсети (видео)

Российские ЗРК, как считается, бессильны против дрона польского производства из-за специфики его конструкции.

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Российские оккупанты использовали ЗРК против разведывательного БПЛА FlyEye польского производства, который применили украинские защитники. Об этом сообщили в Telegram In Factum, авторами которого, вероятно, являются украинские военные.

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На видео можно увидеть, что оккупанты тщетно пытаются попасть в дрон. Все действия захватчиков оказались напрасным.

"Это уже не первый случай, когда российские ЗРК бессильны против этого дрона из-за специфики его конструкции", — говорится в сообщении.

Авторы публикации вспомнили, что недавно похожий случай произошел в окрестностях Донецка. Тогда российский ЗРК "Стрела-10" так же промахнулся по такому же дрону.

Уничтожение БПЛА РФ на фронте

В 80-й бригаде рассказали подробности уничтожения БПЛА "Орлан" и Zala. Командир отделения малой огневой группы зенитно-ракетного взвода под псевдонимом "НЕБО" отметил, что главная задача — прикрыть украинскую артиллерию. Воины получают соответствующую информацию о вероятной атаке ударными беспилотниками. Для того, чтобы ликвидировать на расстоянии несколько сотен метров российские объекты, будет достаточно и нескольких пулеметов.

Также ВСУ 10 октября из "Стрелы" уничтожили "Орлан", 3 ZALA и 8 "Ланцетов". Иногда бойцам приходится применить и стрелковое оружие против беспилотников российских войск. Один из воинов рассказал, что им уничтожать вражескую технику достаточно просто.

5 сентября бойцам ВСУ удалось приземлить российский дрон ZALA. Беспилотный летательный аппарат был оборудован камерой и сопровождал российский боеприпас "Ланцет", который барражирует.

Напомним, в сентябре 14 бригада в сентябре применила ЗРК "Стрела-10" и уничтожила "Орлан". Украинские защитники зафиксировали российский объект и решили применить систему ПВО, а результат оказался очень удачным.