Росіяни за допомогою ЗРК марно намагалися збити розвідувальний БПЛА FlyEye, – соцмережі (відео)

Російські ЗРК, як вважається, безсилі проти дрона польського виробництва через специфіку його конструкції.

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Російські окупанти використали ЗРК проти розвідувального БПЛА FlyEye польського виробництва, який застосували українські захисники. Про це повідомили у Telegram In Factum, авторами якого, ймовірно, є українські військові.

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На відео можна побачити, що окупанти марно намагаються влучити у дрон. Усі дії загарбників виявилися марним.

"Це вже не перший випадок, коли російські ЗРК безсилі проти цього дрона через специфіку його конструкції", – йдеться у дописі.

Автори публікації пригадали, що нещодавно схожий випадок відбувся на околицях Донецька. Тоді російський ЗРК "Стріла-10" так само промахнувся по такому ж дрону.

Знищення БПЛА РФ на фронті

У 80-й бригаді розповіли подробиці знищення БПЛА "Орлан" та Zala. Командир відділення малої вогневої групи зенітно-ракетного взводу на псевдо "НЕБО" зазначив, що головне завдання — прикрити українську артилерію. Воїни отримують відповідну інформацію щодо ймовірної атаки ударними безпілотниками. Для того, щоб ліквідувати на відстані кілька сотень метрів російські об'єкти, буде достатньо й кількох кулеметів.

Також ЗСУ 10 жовтня зі "Стріли" знищили "Орлан", 3 ZALA та 8 "Ланцетів". Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю проти безпілотників російських військ. Один із воїнів розповів, що їм знищувати ворожу техніку досить просто.

5 вересня бійцям ЗСУ вдалося приземлити російський дрон ZALA. Безпілотний літальний апарат був обладнаний камерою і супроводжував російський боєприпас "Ланцет", що баражує.

Нагадаємо, у вересні 14 бригада у вересні застосувала ЗРК "Стріла-10" і знищила "Орлан". Українські захисники зафіксували російський об'єкт і вирішили застосувати систему ППО, а результат виявився дуже вдалим.