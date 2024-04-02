Застосовується ЗСУ й не боїться російських ЗРК: у Польщі випустили вже тисячу дронів FlyEye

Безпілотник FlyEye уникає радарів і ракет, працює під впливом засобів радіоелектронної боротьби та в інших складних умовах. Він добре показав себе в Україні.

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Компанія WB Group (Польща) випустила тисячний розвідувальний БПЛА FlyEye, який тестувався в Україні бійцями ЗСУ в умовах реальних бойових дій. Подробиці повідомило видання MILMAG.

У середині березня 2024 року з конвеєра зійшов тисячний безпілотний літальний апарат FlyEye модифікації 3.х. Дрон був розроблений інженерами глівіцької компанії Flytronic, що входить до складу WB Group. Інженери заявляють, що їм вдалося створити найдосконалішу у світі безпілотну розвідувальну систему у своєму класі. FlyEye може працювати в дуже складних умовах вдень і вночі, і незважаючи на перешкоди в системі зв'язку або супутникової навігації. У розвідувальних операціях апарат використовується з 2015 року.

Конструкція безпілотника така, що його можна виробляти та експортувати в будь-яких кількостях, а також постійно вдосконалювати та модифікувати. Безпілотні системи FlyEye використовуються Збройними силами Польщі, Прикордонною службою, а також військовими і силами безпеки інших країн, наприклад, України.

Характеристики БПЛА FlyEye:

Максимальна швидкість — до 160 км/год (залежить від погоди);

Дальність польоту — 50 км;

Тривалість польоту — до 180 хв;

Максимальна висота — 4 км;

Вага корисного навантаження — 11 кг;

Довжина — 1,9 м;

Розмах крил — 3,6 м.

Дрон має форм-фактор моторного планера з електричним приводом. У польоті він малопомітний, тож його досить складно виявити. Ще одним плюсом є і те, що його електродвигун працює дуже тихо, і загалом, під час польоту його акустична сигнатура знижується практично до нуля. Складні пропелери забезпечують низький рівень відбиття, тож засікти його за допомогою радара теж нелегко. БПЛА підходить для спостереження за полем бою, наведення артилерії, ретрансляції, прикордонного патрулювання або моніторингу критично важливої інфраструктури.

FlyEye запускається з рук і злітає вертикально, не потребує будь-яких додаткових допоміжних пристроїв під час зльоту і посадки. Характеризується дуже низьким логістичним навантаженням: усю систему можна перевезти всього у двох рюкзаках. Він може приземлитися на пересіченій місцевості, навіть в обмеженому просторі.

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FlyEye оснащується електронною оптичною головкою. Використання денної та тепловізійної камери дає змогу здійснювати виявлення та ідентифікацію цілі, а також передавати точні дані про її місцезнаходження на станцію оператора або в систему управління полем бою "Топаз".

Система може бути оснащена транспондером або модулем штучного інтелекту EyeQ Air, що забезпечує вбудований аналіз зображень. Це дає змогу виконувати місії в умовах, схильних до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Дрон також може використовуватися як бортовий ретранслятор із радіостанцією "Перад".

Раніше ми писали про те, що ЗС РФ за допомогою ЗРК марно намагалися збити розвідувальний БПЛА FlyEye. Російські ЗРК, як вважається, безсилі проти дрона польського виробництва через специфіку його конструкції.