Инженеры создадут "думающую" систему радиоэлектронной борьбы для истребителей

Новая система РЭБ сможет самостоятельно распознавать угрозы, анализировать незнакомые прежде сигналы и реагировать на них быстрее и точнее человека.

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ВВС США поручили Юго-Западному научно-исследовательскому институту (SwRI) разработать новую "когнитивную" систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ученые должны будут создать ИИ-алгоритмы, которые помогут быстрее обнаруживать и реагировать на неизвестные радиолокационные угрозы противника в режиме реального времени, передает Interesting Engineering.

Новая система РЭБ сможет "думать" независимо от экипажа, обеспечивая безопасность самолета в боевых ситуациях. По задумке разработчиков, система будет анализировать окружающую среду и сигналы, исходящие от различной техники с надежностью, присущей человеку, но с более высокой точностью и меньшим временем отклика.

Обычные процедуры радиоэлектронной борьбы требуют сбора разведданных перед входом истребителя в определенные зоны. В таких случаях пилотам предоставляются данные о потенциале противника, с которым они могут столкнуться. Затем эта информация предварительно загружается в систему радиоэлектронной борьбы самолета. И уже после этого система уведомляет пилотов, когда обнаруживает угрозы, и при необходимости автоматически защищает самолет. Такой метод отслеживания позволяет обнаруживать знакомые сигналы угроз, он не способен идентифицировать неизвестные угрозы. Именно здесь новая РЭБ сможет изменить правила игры.

Инженеры SwRI работают над более мощным, быстрым и точным инструментом для защиты военнослужащих и улучшения их возможностей, а также возможностей союзниками.

"Раньше мы полагались на библиотеку сигналов, позволяющую распознавать и сравнивать знакомые сигналы. Эта библиотека — предел имеющейся у нас информации. Благодаря когнитивному РЭБ и использованию машинного обучения, мы сможем мгновенно идентифицировать новые сигналы, которых еще нет в библиотеке" — пояснил инженер-исследователь SwRI Дэймон Плайлер, входящий в команду разработчиков.

Инженеры SwRI разрабатывают автономную систему РЭБ, используя двухэтапный подход. На первом этапе они используют процессы искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления конкретных особенностей угрожающих радиолокационных сигналов. Эти функции затем используются на втором этапе для группировки миллионов импульсов, выявляя, насколько опасны или уязвимы сигналы. Разработчики надеются применить и нейроморфные вычислительные системы, использующие импульсные нейронные сети для имитации того, как человеческий мозг сохраняет "воспоминания", делая обработку быстрее, точнее и эффективнее.

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По словам доктора Стивена Харбора из SwRI, который принимает участие в разработках, внедрение нейроморфики в оборудование, которое будет впервые использовано в оперативной боевой среде, позволить значительно опережать противников. "Насколько нам известно, мы первые в мире, кто сделает это", — добавил он.

Отметим, что сумма контракта, заключенного между ВВС США и Юго-Западным научно-исследовательским институтом составляет 6,4 миллиона долларов США.

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