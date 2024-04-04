Інженери створять систему радіоелектронної боротьби для винищувачів, яка "думає"

Нова система РЕБ зможе самостійно розпізнавати загрози, аналізувати незнайомі колись сигнали і реагувати на них швидше і точніше за людину.

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ВПС США доручили Південно-Західному науково-дослідному інституту (SwRI) розробити нову "когнітивну" систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вчені повинні будуть створити ШІ-алгоритми, які допоможуть швидше виявляти і реагувати на невідомі радіолокаційні загрози противника в режимі реального часу, передає Interesting Engineering.

Нова система РЕБ зможе "думати" незалежно від екіпажу, гарантуючи безпеку літака в бойових ситуаціях. За задумом розробників, система аналізуватиме навколишнє середовище і сигнали, які надходять від різної техніки, з надійністю, притаманною людині, але з вищою точністю і меншим часом відгуку.

Звичайні процедури радіоелектронної боротьби вимагають збору розвідданих перед входом винищувача в певні зони. У таких випадках пілотам надаються дані про потенціал противника, з яким вони можуть зіткнутися. Потім ця інформація попередньо завантажується в систему радіоелектронної боротьби літака. І вже після цього система повідомляє пілотів, коли виявляє загрози, і за необхідності автоматично захищає літак. Такий метод відстеження дає змогу виявляти знайомі сигнали загроз, він не здатен ідентифікувати невідомі загрози. Саме тут нова РЕБ зможе змінити правила гри.

Інженери SwRI працюють над потужнішим, швидшим і точнішим інструментом для захисту військовослужбовців і поліпшення їхніх можливостей, а також можливостей союзниками.

"Раніше ми покладалися на бібліотеку сигналів, що дає змогу розпізнавати і порівнювати знайомі сигнали. Ця бібліотека — межа наявної у нас інформації. Завдяки когнітивному РЕБ і використанню машинного навчання, ми зможемо миттєво ідентифікувати нові сигнали, яких ще немає в бібліотеці", — пояснив інженер-дослідник SwRI Деймон Плайлер, який входить до команди розробників.

Інженери SwRI розробляють автономну систему РЕБ, використовуючи двоетапний підхід. На першому етапі вони використовують процеси штучного інтелекту і машинного навчання для виявлення конкретних особливостей загрозливих радіолокаційних сигналів. Ці функції потім використовуються на другому етапі для групування мільйонів імпульсів, виявляючи, наскільки небезпечні або вразливі сигнали. Розробники сподіваються застосувати і нейроморфні обчислювальні системи, що використовують імпульсні нейронні мережі для імітації того, як людський мозок зберігає "спогади", роблячи обробку швидшою, точнішою та ефективнішою.

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За словами доктора Стівена Харбора зі SwRI, який бере участь у розробках, впровадження нейроморфіки в устаткування, що буде вперше використане в оперативному бойовому середовищі, дасть змогу значно випереджати супротивників. "Наскільки нам відомо, ми перші у світі, хто зробить це", — додав він.

Зазначимо, що сума контракту, укладеного між ВПС США і Південно-Західним науково-дослідним інститутом, становить 6,4 мільйона доларів США.

Раніше ми писали про те, що український комплекс радіоелектронної розвідки здатний знаходити дрони в радіусі 15-30 км. Засіб РЕР українського виробництва знайде всі дрони на всіх частотах навіть у ближньому тилу ворога. Через пасивний спосіб роботи він непомітний для ворожих радарів.