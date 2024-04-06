OLED-экраны станут ярче и эффективнее: ученые на пороге революции в сфере дисплеев

Исследователи, похоже, уже знают, как решить проблему спада эффективности OLED при повышении яркости.

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Исследователи из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) предложили новый подход к разработке эффективных светоизлучающих материалов для органических светодиодов. Это сможет помочь решить проблему спада эффективности OLED при высоких уровнях яркости, передает Оilprice.

Сент-Эндрюсский университет провел исследования, которые могут привести к созданию более эффективных OLED-телевизоров, экранов и освещения. Ученые из Центра органических полупроводников Школы физики и астрономии и Школы химии предложили новый подход к разработке эффективных светоизлучающих материалов.

Светоизлучающие материалы используются в органических светодиодах (OLED). Последнее поколение таких материалов термически активированной замедленной флуоресценции (TADF), находящихся в стадии разработки, позволит производить OLED, которые будут иметь высокую эффективность при низкой яркости. Однако есть проблема и она состоит в том, что эффективность снижается, когда яркость резко увеличивается. Однако исследователи определили комбинацию особенностей материалов, необходимых для решения этой проблемы.

Комментируя свою работу, профессор Зисман-Колман пояснил, что результаты обеспечивают более четкое понимание связи между свойствами материала эмиттера и характеристиками OLED.

"Наше новое значение качества будет служить ориентиром при проектировании и разработке материалов TADF, которые могут снизить падение эффективности OLED-дисплеев и расширить использование материалов TADF в приложениях, требующих высокой яркости", — говорится в исследовании.

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Профессор Сэмюэл сказал, что новый подход к проблеме спада эффективности OLED поможет разработать яркие и красочные OLED-дисплеи, которые потребляют меньше энергии. Более того, новые решения помогут удешевить производство экранов.

Ранее мы писали о том, что OLED-экраны больше не будут выгорать, т.к. эксперты нашли способ продления срока службы. Ученые разработали новую светоизлучающую молекулу с "щитами", чтобы препятствовать разрушительному перенаправлению энергии.

Также сообщали о том, что ученые создали светодиоды, яркость которых в 1000 раз большей, чем OLED. На основе PeLED разработают полупроводниковые лазеры, которые можно будет применить в сфере медицины, электроники, легкой и тяжелой промышленности.