OLED-екрани стануть яскравішими та ефективнішими: вчені на порозі революції у сфері дисплеїв

Дослідники, схоже, вже знають, як вирішити проблему спаду ефективності OLED під час підвищення яскравості.

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Дослідники з Сент-Ендрюського університету (Шотландія) запропонували новий підхід до розробки ефективних світловипромінювальних матеріалів для органічних світлодіодів. Це зможе допомогти розв'язати проблему спаду ефективності OLED за високих рівнів яскравості, передає Оilpricе.

Сент-Ендрюський університет провів дослідження, які можуть призвести до створення більш ефективних OLED-телевізорів, екранів і освітлення. Вчені з Центру органічних напівпровідників Школи фізики і астрономії та Школи хімії запропонували новий підхід до розробки ефективних світловипромінювальних матеріалів.

Світловипромінювальні матеріали використовуються в органічних світлодіодах (OLED). Останнє покоління таких матеріалів термічно активованої сповільненої флуоресценції (TADF), що перебувають на стадії розроблення, дасть змогу виробляти OLED, які матимуть високу ефективність за низької яскравості. Однак є проблема і вона полягає в тому, що ефективність знижується, коли яскравість різко збільшується. Однак дослідники визначили комбінацію особливостей матеріалів, необхідних для вирішення цієї проблеми.

Коментуючи свою роботу, професор Зісман-Колман пояснив, що результати забезпечують більш чітке розуміння зв'язку між властивостями матеріалу емітера і характеристиками OLED.

"Наше нове значення якості слугуватиме орієнтиром під час проєктування і розроблення матеріалів TADF, які можуть знизити падіння ефективності OLED-дисплеїв і розширити використання матеріалів TADF у застосунках, що потребують високої яскравості", — ідеться в дослідженні.

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Професор Семюел сказав, що новий підхід до проблеми спаду ефективності OLED допоможе розробити яскраві і барвисті OLED-дисплеї, які споживають менше енергії. Ба більше, нові рішення допоможуть здешевити виробництво екранів.

Раніше ми писали про те, що OLED-екрани більше не будуть вигоряти, оскільки експерти знайшли спосіб продовження терміну служби. Вчені розробили нову світловипромінювальну молекулу зі "щитами", щоб перешкоджати руйнівному перенаправленню енергії.

Також повідомляли про те, що вчені створили світлодіоди, яскравість яких у 1000 разів більша, ніж OLED. На основі PeLED розроблять напівпровідникові лазери, які можна буде застосувати у сфері медицини, електроніки, легкої та важкої промисловості.