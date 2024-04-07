Поиск Google может стать платным, но не весь: за что компания хочет получать деньги

Ходят слухи, что поисковый гигант включит функцию поиска на основе ИИ в премиальные службы подписки.

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Google рассматривает возможность взимания платы за использование свои инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаг станет первым случаем, когда поисковый гигант потребует деньги за пользование своего основного продукта, пишет Daily Mail.

Google может сделать поиск на базе ИИ платным. Как отмечает издание Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, компания рассматривает множество вариантов. Например, включение функций поиска на основе ИИ в премиальные службы подписки, которые предоставляют доступ к новому помощнику Gemini AI в Gmail и Docs.

Традиционная поисковая система Google останется бесплатной, а реклама продолжит появляться рядом с результатами поиска даже для подписчиков премиальных услуг.

В своем заявлении представитель Google отметил, что компания не работает без рекламы и не рассматривает возможность поиска без рекламы.

"Мы продолжим создавать новые премиальные возможности и услуги для улучшения наших предложений по подписке в Google. На данный момент мы ничего не заявляем. В течение многих лет мы заново изобретали "Поиск", чтобы помочь людям получать доступ к информации наиболее естественным для них способом. Благодаря нашим экспериментам с генеративным ИИ в поиске, мы уже обработали миллиарды запросов и наблюдаем положительный рост поисковых запросов на всех наших основных рынках", — прокомментировал представитель компании.

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"Остановили безумие": в Google экстренно отключили генерирование изображений ИИ (фото)

Издание напоминает, что новость о платном ИИ-поиске появилась вскоре после того, как Google обновила свой продукт Gemini, который наделал шума, генерируя исторически неточные изображения по запросам пользователей. Данный инструмент использует искусственный интеллект для создания изображений на основе текстовых подсказок за считанные секунды. Но пользователи заявили, что чат-бот Gemini ведет себя не всегда корректно.

"Новая игра: попробуйте заставить Google Gemini создать изображение мужчины европеоидной расы. Мне пока не удалось добиться успеха", — написал один из пользователей в X (ранее Twitter).

Ранее мы писали о том, что чат-бот Gemini оказался не таким уж и умным: аналитики поймали Google на лжи. После ряда тестов, сотрудники издания Bloomberg пришли ко мнению, что чат-бот Gemini недалеко ушел от ChatGPT-3.5.