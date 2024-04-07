Пошук Google може стати платним, але не весь: за що компанія хоче отримувати гроші

Ширяться чутки, що пошуковий гігант додасть функцію пошуку на основі ШІ в преміальні служби підписки.

Related video

Google розглядає можливість стягнення плати за використання свої інструменти штучного інтелекту (ШІ). Цей крок стане першим випадком, коли пошуковий гігант вимагатиме гроші за користування свого основного продукту, пише Daily Mail.

Google може зробити пошук на базі ШІ платним. Як зазначає видання Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією, компанія розглядає безліч варіантів. Наприклад, включення функцій пошуку на основі ШІ в преміальні служби підписки, які надають доступ до нового помічника Gemini AI в Gmail і Docs.

Традиційна пошукова система Google залишиться безкоштовною, а реклама продовжить з'являтися поруч із результатами пошуку навіть для передплатників преміальних послуг.

У своїй заяві представник Google зазначив, що компанія не працює без реклами і не розглядає можливість пошуку без реклами.

"Ми продовжимо створювати нові преміальні можливості та послуги для поліпшення наших пропозицій за передплатою в Google. Наразі ми нічого не заявляємо. Протягом багатьох років ми заново винаходили "Пошук", щоб допомогти людям отримувати доступ до інформації найбільш природним для них способом. Завдяки нашим експериментам з генеративним ШІ в пошуку, ми вже обробили мільярди запитів і спостерігаємо позитивне зростання пошукових запитів на всіх наших основних ринках", — прокоментував представник компанії.

Важливо

"Зупинили божевілля": в Google екстрено відключили генерування зображень ШІ (фото)

Видання нагадує, що новина про платний ШІ-пошук з'явилася незабаром після того, як Google оновила свій продукт Gemini, який наробив галасу, генеруючи історично неточні зображення за запитами користувачів. Цей інструмент використовує штучний інтелект для створення зображень на основі текстових підказок за лічені секунди. Але користувачі заявили, що чат-бот Gemini поводиться не завжди коректно.

"Нова гра: спробуйте змусити Google Gemini створити зображення чоловіка європеоїдної раси. Мені поки що не вдалося домогтися успіху", — написав один із користувачів в X (раніше Twitter).

Раніше ми писали про те, що чат-бот Gemini виявився не таким вже й розумним: аналітики спіймали Google на брехні. Після низки тестів, співробітники видання Bloomberg дійшли думки, що чат-бот Gemini недалеко пішов від ChatGPT-3.5.