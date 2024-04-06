Некоторые специальности под угрозой: Гороховский рассказал, как банки используют ИИ (видео)

По словам Олега Гороховского, сегодня под угрозой такие специальности, как, например, операторы поддержки, консультанты, помощники, переводчики, учителя языков — из-за развития ИИ.

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Monobank воспользовался искусственным интеллектом (ИИ) намного раньше, чем возрос интерес к нему. Об этом рассказал соучредитель банка Олег Гороховский в телеинтервью Наталье Мосейчук на ее YouTube-канале.

Он подчеркнул, что задолго до того, как появились языковые модели (LLM), банки начали применять ИИ в скоринге потенциальных заемщиков банка с целью узнать достоверные сведения и принять решение, можно ли предоставлять кредит конкретному клиенту.

По его словам, весь процесс анализа (скоринга) клиента базировался на Big Data и то, что происходит в ИТ-сфере и в более широком смысле сейчас, называется комодитизация — "превращение дорогого уникального продукта в широко используемый и более доступный". То есть, по словам Гороховского, разработанный представителями финтеха интерфейс сделал прикладные кейсы понятными.

"Когда мы можем что-то спросить и получить ответ, когда мы можем дать поручение и получить программный код в ответ, когда мы можем сгенерировать какое-то изображение, — это демонстрирует, как работает система, и оно приобретает большую популярность. Многие отрасли изменятся", — отметил Гороховский.

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Он добавил сентенцию о том, что сегодня уже падает спрос на такие профессии, как программист, разработчик, поскольку ИИ, скорее всего, сможет программировать гораздо качественнее и быстрее.

"Под угрозой такие специальности, как, например, операторы поддержки, консультанты, помощники, переводчики, учителя языков", — заметил банкир, который предпочитает, чтобы его считали айтишником.

Вместе с тем, Гороховский отметил, что именно на базе искусственного интеллекта monobank построил качественную службу поддержки клиентов — колл-центр с "человеческой" составляющей, который может даже пошутить с клиентом.

"Сейчас только вопрос: когда компьютер сдаст тест Тьюринга, который отличает человека от машины… Это будет прорыв", — подтрунил Гороховский.

Сооснователь monobank подчеркнул, что они в команде наблюдают за развитием ИИ, пытаются использовать его не только в инструментах принятия решений (как в скоринге), но и в поддержке сотрудников и клиентов, разработке новых систем.

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