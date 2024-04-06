Деякі спеціальності під загрозою: Гороховський розповів, як банки використовують ШІ (відео)

За словами Олега Гороховського, сьогодні під загрозою такі спеціальності, як, наприклад, оператори підтримки, консультанти, помічники, перекладачі, вчителі мов — через розвиток ШІ.

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Monobank скористався штучним інтелектом (ШІ) набагато раніше, ніж зріс інтерес до нього. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський у телеінтерв'ю Наталії Мосейчук на її YouTube-каналі.

Він наголосив, що задовго до того, як з'явилися мовні моделі (LLM), банки почали застосовувати ШІ в скорингу потенційних позичальників банку з метою дізнатися достовірні відомості та ухвалити рішення, чи можна надавати кредит конкретному клієнту.

За його словами, весь процес аналізу (скорингу) клієнта базувався на Big Data, і те, що відбувається в ІТ-сфері та в ширшому розумінні зараз, називається комодитизація — "перетворення дорогого унікального продукту на широко вживаний і більш доступний". Тобто, за словами Гороховського, розроблений представниками фінтеху інтерфейс зробив прикладні кейси зрозумілими.

"Коли ми можемо щось запитати й отримати відповідь, коли ми можемо дати доручення й отримати програмний код у відповідь, коли ми можемо згенерувати якесь зображення, — це демонструє, як працює система, і воно набуває великої популярності. Багато галузей зміняться", — зазначив Гороховський.

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Він додав сентенцію про те, що сьогодні вже падає попит на такі професії, як програміст, розробник, оскільки ШІ, найімовірніше, зможе програмувати набагато якісніше та швидше.

"Під загрозою такі спеціальності, як, наприклад, оператори підтримки, консультанти, помічники, перекладачі, вчителі мов", — зауважив банкір, який вважає за краще, щоб його вважали айтішником.

Водночас Гороховський зазначив, що саме на базі штучного інтелекту monobank побудував якісну службу підтримки клієнтів — кол-центр із "людською" складовою, який може навіть пожартувати з клієнтом.

"Зараз тільки питання: коли комп'ютер здасть тест Тюрінга, який відрізняє людину від машини... Це буде прорив", — підтрунив Гороховський.

Співзасновник monobank наголосив, що вони в команді спостерігають за розвитком ШІ, намагаються використовувати його не тільки в інструментах ухвалення рішень (як у скорингу), а й у підтримці працівників і клієнтів, розробці нових систем.

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