Смартфоны станут умнее: стало известно какие модели Samsung получат функцию ИИ
Функции Galaxy AI появятся в телефонах Samsung последнего поколения, включая серию S21.
Samsung планирует реализовать некоторые функции Galaxy AI на нескольких старых флагманских телефонах и планшетах в следующем месяце с помощью обновления One UI 6.1, передает Тhe Verge.
Согласно информации изданий 9to5Google и Android Central, ссылающихся на сообщение представителя компании Samsung, размещенное на форуме, где обсуждаются последние новинки производителя, слегка урезанную версию функционала, базирующегося на искусственном интеллекте (ИИ), получат флагманы, выпущенные с 2022 года. Они будут обладать всеми инструментами Galaxy AI кроме Instant Slow-Mo.
Если говорить конкретно, то ИИ будет внедрен в такие модели, как:
- Galaxy S22,
- Galaxy S22 Plus,
- Galaxy S22 Ultra,
- Z Fold 4,
- Z Flip 4,
- Tab S8,
- Tab S8 Ultra.
Каждое устройство получит ту же версию Galaxy AI, что и более дешевый Galaxy S23 FE. Функция Instant Slow-Mo, которая автоматически воспроизводит замедленное видео при нажатии на нее, была была реализована в линейке S24, а теперь она также будет доступна и в моделях S23.Важно
Если у вас есть флагманский телефон Samsung 2021 года, то он тоже получит обновления, а именно две функции Galaxy AI — Circle to Search и Magic Rewrite. Эти инструменты будут внедрены в:
- S21,
- S21 Plus,
- S21 Ultra,
- Flip 3,
- Fold 3.
Ранее сообщали, что Samsung представила "самый быстрый в мире" чип ИИ для обработки данных. Чип памяти HBM3E станет частью графических процессоров NVIDIA H200, обеспечивая высокую пропускную способность до 1,25 ТБ в секунду.
Писали таже, что камера смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra будет работать намного лучше. Известно, что разработчики улучшат баланс белого и качество телеобъективного изображения.