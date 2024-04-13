Смартфоны станут умнее: стало известно какие модели Samsung получат функцию ИИ

Функции Galaxy AI появятся в телефонах Samsung последнего поколения, включая серию S21.

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Samsung планирует реализовать некоторые функции Galaxy AI на нескольких старых флагманских телефонах и планшетах в следующем месяце с помощью обновления One UI 6.1, передает Тhe Verge.

Согласно информации изданий 9to5Google и Android Central, ссылающихся на сообщение представителя компании Samsung, размещенное на форуме, где обсуждаются последние новинки производителя, слегка урезанную версию функционала, базирующегося на искусственном интеллекте (ИИ), получат флагманы, выпущенные с 2022 года. Они будут обладать всеми инструментами Galaxy AI кроме Instant Slow-Mo.

Если говорить конкретно, то ИИ будет внедрен в такие модели, как:

Galaxy S22,

Galaxy S22 Plus,

Galaxy S22 Ultra,

Z Fold 4,

Z Flip 4,

Tab S8,

Tab S8 Ultra.

Каждое устройство получит ту же версию Galaxy AI, что и более дешевый Galaxy S23 FE. Функция Instant Slow-Mo, которая автоматически воспроизводит замедленное видео при нажатии на нее, была была реализована в линейке S24, а теперь она также будет доступна и в моделях S23.

Важно

У пользователей паника: Samsung может лишить свои смартфоны одной важной функции

Если у вас есть флагманский телефон Samsung 2021 года, то он тоже получит обновления, а именно две функции Galaxy AI — Circle to Search и Magic Rewrite. Эти инструменты будут внедрены в:

S21,

S21 Plus,

S21 Ultra,

Flip 3,

Fold 3.

Ранее сообщали, что Samsung представила "самый быстрый в мире" чип ИИ для обработки данных. Чип памяти HBM3E станет частью графических процессоров NVIDIA H200, обеспечивая высокую пропускную способность до 1,25 ТБ в секунду.

Писали таже, что камера смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra будет работать намного лучше. Известно, что разработчики улучшат баланс белого и качество телеобъективного изображения.