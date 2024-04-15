Музыкальный допинг: электронная повязка превратит любого в суперспортсмена, влияя на мозг

Гаджет фиксирует мозговую активность во время прослушивания музыки и помогает лучше сконцентрироваться или расслабиться во время тренировок.

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Компания Alphabeats создала необычный гаджет — повязку на голову с датчиками, считывающими мозговые волны, чтобы помочь пользователям сосредоточиться и улучшить свои спортивные результаты, пишет издание Digital trends.

Гаджет считывает электроэнцефалограмму (ЭЭГ), регистрирующую электрические сигналы клеток головного мозга, реагирующего на ту или иную музыку, которую слушает пользователь во время работы или тренировок. Специальное приложение фиксирует показатели, ориентируясь на которые человек может понять, в какой момент его мозг достигает максимальной концентрации, а в какой — расслабления.

Alphabeats сотрудничает с Feed.fm, проектом для лицензирования музыки, курирования и интеграции музыкальных AP, благодаря чему пользователи могут подбирать любимую музыку или воспроизводить так называемую научно-функциональную музыку, помогающую сосредоточить внимание, способствовать расслаблению или медитации. Пока вы слушаете треки, гаджет помогает "тренировать" мозг, который, как заявляется, начинает работать в оптимальном состоянии, в зависимости от ваших целей — расслабление или концентрация. Пользователи могут выбирать разные программы тренировок мозга — 8-минутные для повышения концентрации внимания или 12-минутные для расслабления.

Издание напоминает, что это не первое носимое устройство, использующее ЭЭГ и активность мозговых волн: до него появились такие продукты, как повязки Muse и NeuroLeet, наушники Kokoon.

Гаджет Alphabeats на голове у спортсмена Фото: Alphabeats

Разработчики заявляют, что повязка на голову с ЭЭГ предназначена, в первую очередь, для профессиональных спортсменов. Данный девайс от Alphabeats получил награду за инновации на выставке CES 2023 (Лас-Вегас, США) и теперь доступны для предварительного заказа за 499 долларов. После окончания рекламного периода, 19 мая, цена увеличится до 689 долларов. В стоимость включена годовая подписка на услугу по предоставлению лицензионной музыки. Приложение доступно для iOS и для ОС Android 13 и более поздних версий.

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Изначально Alphabeats разрабатывала приложения, чтобы повысить эффективность музыки, используя вариабельность сердечного ритма (ВСР) и частоту дыхания для оценки эффективности. Теперь компания перешла на ЭЭГ и контроль работы мозга.

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