Музичний допінг: електронна пов'язка перетворить будь-кого на суперспортсмена, впливаючи на мозок

Гаджет фіксує мозкову активність під час прослуховування музики та допомагає краще сконцентруватися або розслабитися під час тренувань.

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Компанія Alphabeats створила незвичайний гаджет — пов'язку на голову з датчиками, що зчитують мозкові хвилі, щоб допомогти користувачам зосередитися і поліпшити свої спортивні результати, пише видання Digital trends.

Гаджет зчитує електроенцефалограму (ЕЕГ), що реєструє електричні сигнали клітин головного мозку, який реагує на ту чи іншу музику, яку слухає користувач під час роботи або тренувань. Спеціальний додаток фіксує показники, орієнтуючись на які людина може зрозуміти, в який момент її мозок досягає максимальної концентрації, а в який — розслаблення.

Alphabeats співпрацює з Feed.fm, проєктом для ліцензування музики, кураторства та інтеграції музичних AP, завдяки чому користувачі можуть підбирати улюблену музику або відтворювати так звану науково-функціональну музику, яка допомагає зосередити увагу, сприяти розслабленню або медитації. Поки ви слухаєте треки, гаджет допомагає "тренувати" мозок, який, як заявляється, починає працювати в оптимальному стані, залежно від ваших цілей — розслаблення або концентрація. Користувачі можуть вибирати різні програми тренувань мозку — 8-хвилинні для підвищення концентрації уваги або 12-хвилинні для розслаблення.

Видання нагадує, що це не перший переносний пристрій, що використовує ЕЕГ і активність мозкових хвиль: до нього з'явилися такі продукти, як пов'язки Muse і NeuroLeet, навушники Kokoon.

Гаджет Alphabeats на голові у спортсмена Фото: Alphabeats

Розробники заявляють, що пов'язка на голову з ЕЕГ призначена, насамперед, для професійних спортсменів. Цей девайс від Alphabeats отримав нагороду за інновації на виставці CES 2023 (Лас-Вегас, США) і тепер доступний для попереднього замовлення за 499 доларів. Після закінчення рекламного періоду, 19 травня, ціна збільшиться до 689 доларів. У вартість включено річну підписку на послугу з надання ліцензійної музики. Додаток доступний для iOS і для ОС Android 13 і пізніших версій.

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Спочатку Alphabeats розробляла додатки, щоб підвищити ефективність музики, використовуючи варіабельність серцевого ритму (ВСР) і частоту дихання для оцінки ефективності. Тепер компанія перейшла на ЕЕГ і контроль роботи мозку.

Раніше ми писали про смартшапку, яка підкаже користувачеві, коли переходити дорогу. Спеціальний додаток приймає і декодує зображення, які надсилає "розумна" шапка, і користувач отримує відповідні інструкції через смартфон.