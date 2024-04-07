Гаджет не за всі гроші світу: чотири найкращі бюджетні смартфони у 2024 році

Щоб отримати телефон із камерою, доступом до інтернету, барвистим дисплеєм та іншими сучасними функціями, не обов'язково платити десятки тисяч гривень. А Light Phone 2 — зовсім інша історія.

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Нові смартфони у 2024 році коштують досить дорого, але на цій покупці можна заощадити, не сильно жертвуючи якістю. Видання СNET відібрало чотири найкращих бюджетних моделі, що коштують менше ніж 300 доларів (приблизно 11 700 грн).

Сучасні флагмани вміють дуже багато: від професійних фото до запуску просунутих систем ШІ. Але левову частку з цього забезпечують досить дешеві смартфони, вони можуть дзвонити, надсилати повідомлення, виходити в інтернет і запускати більшість додатків, коштуючи на сотні доларів дешевше за iPhone 15 або Samsung Galaxy S23.

Автори зазначають, що поки що не зустрічали гаджета за 200-300 доларів із чудовим співвідношенням ціни та якості, проте знайшли кілька дорожчих моделей, які часто продають із хорошою знижкою. Саме про них розкажемо нижче.

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OnePlus Nord N30 5G

Смартфон OnePlus Nord Nord N30 5G Фото: Скриншот

Найкращий смартфон у цій ціновій категорії за загальним враженням визнали OnePlus Nord N30 5G. Насамперед завдяки підтримці швидкої зарядки потужністю 50 Вт — з нею акумулятор заряджається від 0% до 100% всього за 45 хвилин.

Телефон оснащений 128 ГБ вбудованої пам'яті, 8 ГБ оперативної пам'яті та великим 6,72-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 120 Гц. Чип Qualcomm Snapdragon 695 далеко не найпродуктивніший, але здатний запускати більшість застосунків, без гальм програє потокове відео і швидко відкриває веб-сайти. Як приємний бонус — NFC для безконтактних платежів.

У телефона є 108-мегапіксельна основна камера, але вона робить фото не набагато краще, ніж простіші моделі. Вони виходять непоганими, але не вражають. Камера добре справляється при хорошому освітленні, але розмиває зображення в темних умовах. Ще одним мінусом став короткий термін підтримки з боку виробника — всього три роки оновлень.

Google Pixel 6A

Смартфон Google Pixel 6A Фото: Скриншот

Смартфон злегка вибивається з категорії, оскільки навіть з великою знижкою коштує в США 320 доларів, але СNET не могло обійти його увагою. Навіть без знижки модель коштує не нечуваних грошей — 349 доларів, але за ці гроші користувач отримає чудову камеру (кращу, ніж у Nord N30 5G), ексклюзивні функції Pixel, такі як Magic Eraser, дизайн преміум-рівня і найшвидші оновлення Android. Pixel 6A цілком може розділити звання найкращого з попереднім кандидатом.

Не обійшлося і без мінусів. Наприклад, відео значно поступається за якістю фото. Крім того, у телефона доволі тьмяний дисплей, що може створити незручності на вулиці в сонячний день.

Moto G Power 5G (2023)

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Moto G Power 5G наразі є найдешевшим телефоном із вбудованою пам'яттю об'ємом 256 ГБ. Він ідеально підходить для людей, які завантажують багато фільмів і музики, щоб увімкнути їх без доступу до інтернету, місця вистачить з надлишком, а якщо потрібно ще більше — достатньо вставити карту пам'яті microSD. Але якщо пам'ять телефону потрібна виключно для зберігання власних фото, краще придивитися до інших моделей, оскільки камера в Moto G Power 5G посередня, нехай і справляється зі своїми завданнями при яскравому освітленні.

Модель оснащена 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080p, що працює з плавною частотою оновлення 120 Гц. Завдяки цьому фільми, додатки, вебсайти та ігри виглядають красиво. Як і в багатьох бюджетних смартфонів, є також роз'єм для дротових навушників.

Light Phone 2

Смартфон Light Phone 2 не схожий на інші Фото: Скриншот

Телефон зовсім іншого типу, призначений для любителів мінімалізму, можливо, його навіть не слід вважати "смарт", тобто "розумним". Це красивий гаджет, що володіє тільки найнеобхіднішими функціями і вільний від постійних повідомлень. У нього немає камери, веббраузера, доступу до електронної пошти або інших поширених додатків, навіть новини не можна почитати, але дехто вважає це більше плюсом, ніж мінусом.

Light Phone 2 підтримує текстові повідомлення, телефонні дзвінки, відтворення музики, подкасти, функцію мобільної точки доступу та обмежену підтримку GPS для вказівок на екрані E Ink. Це смартфон очевидно не для всіх, адже якщо апарат потрібен лише для мобільного зв'язку, є простіші та дешевші телефони.

Раніше склали список найкращих смартфонів з Android у 2024 році. До нього увійшли переважно флагмани, які забезпечують високу продуктивність і функціональність за не менш високу ціну.