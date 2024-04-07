Гаджет не за все деньги мира: четыре лучших бюджетных смартфона в 2024 году

Чтобы получить телефон с камерой, доступом в интернет, красочным дисплеем и другими современными функциями, не обязательно платить десятки тысяч гривен. А Light Phone 2 — совершенно другая история.

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Новые смартфоны в 2024 году стоят достаточно дорого, но на этой покупке можно сэкономить, не сильно жертвуя качеством. Издание СNET отобрало чотире лучших бюджетных моделей, стоящих менее 300 долларов (около 11 700 грн).

Современные флагманы умеют очень многое: от профессиональных фотографий до запуска продвинутых систем ИИ. Но львиную долю из этого обеспечивают довольно дешевые смартфоны, они могут звонить, отправлять сообщения, выходить в интернет и запускать большинство приложений, стоя на сотни долларов дешевле iPhone 15 или Samsung Galaxy S23.

Авторы отмечают, что пока не встречали гаджет за 200-300 долларов с отличным соотношением цены и качества, однако нашли несколько более дорогих моделей, которые часто продают с хорошей скидкой. Именно о них пойдет речь ниже.

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OnePlus Nord N30 5G

Смартфон OnePlus Nord N30 5G Фото: Скриншот

Лучший смартфон в этой ценовой категории по общему впечатлению признали OnePlus Nord N30 5G. В первую очередь благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 50 Вт — с ней аккумулятор заряжается от 0% до 100% всего за 45 минут.

Телефон оснащен 128 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ оперативной памяти и большим 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Чип Qualcomm Snapdragon 695 далеко не самый производительный, но способен запускать большинство приложений, без тормозов проигрывает потоковое видео и быстро открывает веб-сайты. Как приятный бонус — NFC для бесконтактных платежей.

У телефона есть 108-мегапиксельная основная камера, но она делает фотографии не намного лучше, чем модели попроще. Они получаются неплохими, но не впечатляют. Камера хорошо справляется при хорошем освещении, но размывает изображение в темных условиях. Еще одним минусом стал короткий срок поддержки со стороны производителя — всего три года обновлений.

Google Pixel 6A

Cмартфон Google Pixel 6A Фото: Скриншот

Смартфон слегка выбивается из категории, поскольку даже с большой скидкой стоит в США 320 долларов, но СNET не могли обойти его вниманием. Даже без скидки модель стоит не баснословных денег — 349 долларов, но за эти деньги пользователь получит прекрасную камеру (лучше, чем у Nord N30 5G), эксклюзивные функции Pixel, такие как Magic Eraser, дизайн премиум-уровня и самые быстрые обновления Android. Pixel 6A вполне может разделить звание лучшего с предыдущим кандидатом.

Не обошлось из без минусов. Например, видео значительно по качеству фотографиям. Кроме того, у телефона довольно тусклый дисплей, что может создать неудобства на улице в солнечный день.

Moto G Power 5G (2023)

Смартфон Moto G Power 5G Фото: Скриншот

Moto G Power 5G на данный момент является самым дешевым телефоном со встроенной памятью объемом 256 ГБ. Он идеально подходит для людей, которые загружают много фильмов и музыки, чтобы включать их без доступа к Интернету, места хватит с лихвой, а если нужно еще больше — достаточно вставить карту памяти microSD. Но если память телефона нужна исключительно для хранения собственных фотографий, лучше присмотреть другую модель, поскольку камера у Moto G Power 5G средненькая, пусть и справляется со своими задачами при ярком освещении.

Модель оснащена 6,5-дюймовый дисплеем с разрешением 1080p работает с плавной частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому фильмы, приложения, веб-сайты и игры выглядят красиво. Как и у многих бюджетных смартфонов, есть также разъем для проводных наушников.

Light Phone 2

Смартфон Light Phone 2 не похож на другие Фото: Скриншот

Телефон совершенно другого типа, предназначенный для любителей минимализма, возможно, его даже не следует считать "смарт", то есть "умным". Это красивый гаджет, обладающий только самыми необходимыми функциями и свободный от постоянных уведомлений. У него нет камеры, веб-браузера, доступа к электронной почте или других распространенных приложений, даже новости нельзя почитать, но некоторые считают это больше плюсом, чем минусом.

Light Phone 2 поддерживает текстовые сообщения, телефонные звонки, воспроизведение музыки, подкасты, функцию мобильной точки доступа и ограниченную поддержку GPS для указаний на экране E Ink. Это смартфон явно не для всех, ведь если аппарат нужен лишь для мобильной связи, есть более простые и дешевые телефоны.

Ранее составили список лучших смартфонов с Android в 2024 году. В него вошли в основном флагманы, которые обеспечивают высокую производительность и функциональность за не менее высокую цену.