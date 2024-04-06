Самые производительные Android-смартфоны марта 2024: топовые модели и "среднячки"

В топе лучших флагманов оказались Asus ROG 8 Pro, OPPO Find X7 и iQOO 12. А среди моделей средней ценовой категории лидеруют OnePlus Ace 3V, Redmi K70E и Realme GT Neo5 SE.

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Китайский бенчмарк AnTuTu оценил производительность флагманских моделей смартфонов, а также телефонов среднего ценового сегмента. В рейтинг попали устройства, оснащенные процессорами Snapdragon 8 Gen3 и Dimensity 9300, сообщается на сайте компании.

Оценка смартфонов проводилась AnTuTu с 1 по 31 марта 2024 года. Была проанализирована работа только тех гаджетов, которые продаются на внутреннем рынке Китая.

Самые производительные смартфоны марта 2024 года: рейтинг Фото: AnTuTu

Первое место занял смартфон ROG 8 Pro от Asus. Его средний балл достиг 2141448. На втором месте оказался OPPO Find X7 со средним баллом 2138119. И третье место досталось телефону iQOO 12, набравшему 2110595 баллов.

В марте ROG 8 Pro обошел OPPO Find X7 с небольшим преимуществом по среднему баллу и успешно занял первое место в списке производительных флагманских мобильных телефонов. В принципе, это и не удивительно, ведь данный флагман Asus позиционируется на рынке, как телефон для геймеров, а это значит, что он по умолчанию имеет высокопроизводительный процессор.

Напомним, что OPPO Find X7 возглавлял рейтинг два месяца подряд — в январе и феврале.

iQOO 12 по-прежнему на третьей позиции. Эксперты бенчмарка назвали этот телефон сбалансированным с точки зрения внешнего вида, изображения и производительности.

Все остальные телефоны занимают те же места, что и в феврале.

Рейтинг AnTuTu смартфонов средней ценовой категории: март 2024 Фото: AnTuTu

Первое место среди так называемых субфлагманов занял OnePlus Ace 3V с баллом от бенчмарка AnTuTu 1466728. Второе место получил Redmi K70E от Xiaomi, средний балл которого — 1391125. Третье место досталось Realme GT Neo5 SE. Его средний балл находится на отметке 1156867.

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В списке субфлагманов оказались смартфоны, оснащенные недавно выпущенным сипом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, а также телефоны с процессорами Snapdragon 8s Gen3.

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