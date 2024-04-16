Обратный эффект санкций США: производство чипов в Китае выросло на 40%

Китайские чипы пользуются большим спросом среди производителей электромобилей и смартфонов.

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В первом квартале 2024 года производство процессоров в КНР выросло на 40% и достигло 98,1 млрд единиц, согласно данным Национального бюро статистики (НБС). Санкции США могут привести к доминированию Китая в сфере производства полупроводников по старым технологиям, пишет SCMP.

Согласно последним данным, опубликованным НБС, выпуск микросхем подскочил на 28,4% (до 36,2 млрд единиц) только в марте, достигнув исторического максимума. Квартальный 40-процентный рост производства интегральных схем (ИС) в Китае является признаком того, что страна расширяет производство чипов старого поколения, хотя ее ограничивают санкции США, запрещающие закупать современное оборудование для производства микросхем.

В НБС заявили, что производство микросхем в стране в этом году резко восстановится, поскольку полупроводниковая промышленность становится все более локализованной. Также росту способствовал спрос со стороны производителей электромобилей, смартфонов и другой "умной" техники. В первом квартале производство электрокаров выросло на 29,2% — до 2,08 млн авто. За тот же период выпуск смартфонов увеличился на 16,7%.

В последние годы Китай расширил свои мощности: объем производства за первые три месяца этого года увеличился почти втрое по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Согласно отчету, опубликованному Центром стратегических и международных исследований (США), в условиях санкций Белого дома на поставки передовых чипов в Китай, Пекин активно инвестировал в доступные ему зрелые полупроводниковые технологии.

"Непредвиденным последствием контроля США над экспортом передовых технологий микросхем в Китай может стать волна поддерживаемых государством инвестиций, ведущих к перепроизводству и, возможно, к доминированию Китая в мировом производстве устаревших чипов", — пишут исследователи Центра.

Тайваньская исследовательская компания TrendForce прогнозирует, что глобальная доля Китая в мощностях зрелых процессов достигнет 39% к 2027 году по сравнению с 31% в прошлом году. Пекин стремится к тому, чтобы в следующем году китайский технологический сектор достиг годового объема производства в 13,9 млрд долларов США.

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Несмотря на кампанию Китая по самообеспечению, страна по-прежнему сильно зависит от импорта чипов. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе Главным таможенным управлением, импорт ИС вырос на 12,7% — до 121,5 млрд единиц в первом квартале, а экспорт ИС вырос на 3% — до 62,4 млрд единиц. По данным таможни, в прошлом году полупроводники оставались крупнейшей статьей импорта КНР, опережая сырую нефть.

Ранее мы писали, что Китай отказывается от западных чипов, чтобы перейти на свои. В результате новой политики Пекина продажи Intel могут рухнуть на 27%, а AMD — на 15%. Многие китайские компании уже заменили американские чипы на отечественные.