Санкции США не мешают: Китай закупил западного оборудования для чипов на 2 млрд евро

Продажи литографических систем ASML клиентам из Китая составили рекордные 49% от общего объема в первом квартале 2024 года.

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Голландский производитель литографических станков ASML продолжает продавать свое оборудование Китаю, несмотря на санкции США. Однако компания не прогнозирует крупных заказов в будущем, пишет SCMP.

Ограничение экспорта со стороны США, направленное на подрыв способности Китая производить собственные передовые чипы, привело к тому, что китайские фирмы сосредоточились на создании процессоров старых поколений, используя оборудование, которое не подпадает под политику экспортного контроля. Однако станки для производства передовых процессоров от западного поставщика ASML Китаем тоже закупаются.

ASML сообщила, что новых заказов от Пекина на литографические станки в первом квартале 2024 года было меньше, чем ожидалось, но, тем не менее, продажи в Китай сохранились, несмотря на введенные США ограничения на экспорт. Новые заказы составили 3,6 млрд евро. Аналитики же прогнозировали заказы на 5,4 млрд евро. Что качается продаж литографических систем китайским клиентам, то они составили рекордные 49% от общего объема в первом квартале, что соответствует 2 млрд евро в денежном исчислении.

Хан Диперинк, директор по инвестициям инвестиционной компании Aureus, сказал, что ASML выиграет от растущего спроса на чипы искусственного интеллекта и связанного с этим восстановления рынка чипов памяти. А согласно прогнозам группы полупроводниковых компаний SEMI, в этом году Китай увеличит производственные мощности. Его примеру последуют Тайвань и Южная Корея.

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ASML сохранила свои финансовые прогнозы на весь год без изменений: продажи остались на том же уровне по сравнению с прошлогодними 27,6 млрд евро. Чистая прибыль в первом квартале составила 1,22 млрд евро по сравнению с 2,05 млрд евро в четвертом квартале 2023 года. Объем продаж составил 5,29 млрд евро по сравнению с 7,2 млрд евро за тот же период прошлого года. Акции компании в этом году выросли на 34%, хотя отмечалось небольшое падение в начале торгов — на 6%.

Ранее мы писали о том, что производство чипов в первом квартале 2024 года в Китае выросло на 40%. Китайские чипы пользуются большим спросом среди производителей электромобилей и смартфонов.