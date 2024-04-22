"Сам определяет цели": в Украине испытали "умный" БПЛА-камикадзе, на что он способен (видео)

По словам создателей дронов, беспилотник различает пехоту и транспорт, оператору перед атакой нужно лишь выбрать один из выделенных объектов, нажав одну кнопку.

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Украинское предприятие по производству беспилотников Wild Hornets тестирует "умные" дроны с нейросетью и системой отслеживания целей, работающую на украинской электронике. Об этом говорится на официальной странице сообщества в соцсети X.

Как пишут производители, нейронная сеть находится на микрокомпьютере украинского производства размером 30х30, вмонтированном в БПЛА. При этом сам тестируемый беспилотник полностью состоит из деталей украинского производства: полетного контроллера, регулятора двигателя, видеопередатчика, камеры, микрокомпьютера, радиоприемника (ELRS).

"С помощью умной системы он сам определяет цели на поле боя (машины, пехоту). Оператору остается только выбрать одну из идентифицированных целей и выбрать ее, нажав кнопку на пульте управления", — отмечают авторы публикации.

На видео, обнародованном производителями, можно увидеть, как дрон с машинным зрением распознает людей и транспортные средства, как статичные, так и в движении. Система подсвечивает потенциальные цели, выделяя их на экране красными или зелеными рамками. Кроме того, беспилотник демонстрирует способность самостоятельно уклоняться от предметов, летящих в его сторону, вероятно, оккупантам будет сложнее сбить его во время полета.

В Украине тестирут "умный" БПЛА

Портал Defence Express пишет, что главным преимуществом дронов с машинным зрением является способность обрабатывать видеоизображения, распознавать очертания объектов и атаковать их без участия человека. Упомянутая технология нивелирует зависимость эффективности атаки от мастерства оператора, а также позволяет ликвидировать зависимость от РЭБ, так как последние условные 100 метров беспилотник может преодолеть самостоятельно.

Эксперты также подчеркнули, что технология не является ноу-хау, однако необходимо, чтобы она функционировала даже на дешевом компактном микрокомпьютере. Кроме того, есть высокие требования к самому программному обеспечению, а саму нейросеть нужно обучать распознаванию объектов в разных условиях.

Напомним, 10 апреля в Госпогранслужбе сообщили об испытаниях передовых технологий машинного зрения для автоматизации процессов надзора за границей производства украинской компании Compass Engineering. Сейчас программа, которая может выявлять объекты по введенным данным, проходит проверку на отдельных участках границы и других объектах ГПСУ.

Ранее, 4 апреля, командир батальона "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал, что бойцам его подразделения удалось захватить БПЛА российских оккупантов с машинным зрением и проанализировать его строение. По словам военного, "пленный" дрон является обычной моделью, собранной из китайских компонентов, но имеет кастомизированную антенну управления.