"Сам визначає цілі": в Україні випробували "розумний" БПЛА-камікадзе, на що він здатен (відео)

За словами творців дронів, безпілотник розрізняє піхоту й транспорт, оператору перед атакою потрібно лише вибрати один із виділених об'єктів, натиснувши одну кнопку.

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Українське підприємство з виробництва безпілотників Wild Hornets тестує "розумні" дрони з нейромережею та системою відстежування цілей, що працює на українській електроніці. Про це йдеться на офіційній сторінці спільноти в соцмережі X.

Як пишуть виробники, нейронна мережа розміщена на мікрокомп'ютері українського виробництва розміром 30х30, вмонтованому в БПЛА. Сам тестований безпілотник повністю складається з деталей українського виробництва: польотного контролера, регулятора двигуна, відеопередавача, камери, мікрокомп'ютера, радіоприймача (ELRS).

"За допомогою розумної системи він сам визначає цілі на полі бою (машини, піхоту). Оператору залишається тільки вибрати одну з ідентифікованих цілей і вибрати її, натиснувши кнопку на пульті управління", — зазначають автори публікації.

На відео, оприлюдненому виробниками, можна побачити, як дрон із машинним зором розпізнає людей і транспортні засоби, як статичні, так і в русі. Система підсвічує потенційні цілі, виділяючи їх на екрані червоними або зеленими рамками. Також безпілотник демонструє здатність самостійно ухилятися від предметів, що летять у його бік, імовірно, окупантам буде складніше збити його під час польоту.

В Україні тестують "розумний" БПЛА

Портал Defence Express пише, що головною перевагою дронів із машинним зором є здатність обробляти відеозображення, розпізнавати обриси об'єктів і атакувати їх без участі людини. Згадана технологія нівелює залежність ефективності атаки від майстерності оператора, а також дає змогу ліквідувати залежність від РЕБ, оскільки останні умовні 100 метрів безпілотник може подолати самостійно.

Експерти також підкреслили, що технологія не є ноу-хау, однак необхідно, щоб вона функціонувала навіть на дешевому компактному мікрокомп'ютері. Також є високі вимоги до самого програмного забезпечення, а власне нейромережу потрібно навчати розпізнавання об'єктів у різних умовах.

Нагадаємо, 10 квітня в Держприкордонслужбі повідомили про випробування передових технологій машинного зору для автоматизації процесів нагляду за кордоном виробництва української компанії Compass Engineering. Зараз програма, яка може виявляти об'єкти за введеними даними, проходить перевірку на окремих ділянках кордону й інших об'єктах ДПСУ.

Раніше, 4 квітня, командир батальйону "Птахи Мадяра" Роберт Бровді на позивний "Мадяр" розповів, що бійцям його підрозділу вдалося захопити БПЛА російських окупантів із машинним зором і проаналізувати його будову. За словами військового, "полонений" дрон є звичайною моделлю, зібраною з китайських компонентів, але має кастомізовану антену управління.