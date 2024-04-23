"Российские помехи": 46 тысяч британских авиарейсов испытали проблемы с GPS, — СМИ (фото)

Единственным крупным британским перевозчиком, который не пострадал, был Virgin Atlantic, поскольку его самолеты не летают через Балтийское море.

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Рейсы в Великобританию и в обратных направлениях столкнулись с последствиями глушения глобальной системы позиционирования (GPS) в Балтийском регионе, за этим, вероятно, стоит Россия. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По информации журналистов, тысячи рейсов пострадали от, вероятно, российских помех, а авиационные источники назвали тактику "чрезвычайно опасной" и серьезной угрозой для безопасности полетов. Электронные атаки делают спутниковую навигацию бесполезной, поэтому самолеты не знают маршрутов и пытаются сообщить другим, где они располагаются.

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Радиоэлектронная война: РФ глушит сигнал GPS над Европой, — Politico

Фальшивые данные заставляли самолеты поворачивать и пикировать, чтобы избежать фантомных препятствий, которых на самом деле не было. Источники в отрасли предупреждают, что это чрезвычайно опасно.

С августа прошлого года, по данным издания, проблемы с навигацией обнаружили 2309 рейсов Ryanair и 1368 самолетов Wizz Air в Балтийском регионе. Также зарегистрировали проблемы со спутниковой навигацией 82 рейса British Airways, семь рейсов Jet2, четыре рейса EasyJet и семь рейсов TUI.

Всего 46 тысяч самолетов сообщили о проблемах спутниковой навигации в период с августа до конца марта. Единственным крупным британским перевозчиком, который не пострадал, был Virgin Atlantic, поскольку его самолеты не курсируют через регион.

Помехи заглушают настоящие сигналы спутников, включая GPS и европейскую систему Galileo. В январе европейская служба авиабезопасности назвала глушение "атаками", но не сказала, кто за ними стоит.

Фото: The Sun

Военный эксперт доктор Джек Уотлинг из аналитического центра RUSI рассказал, что россияне давно использовали глушение GPS как инструмент преследования, проецируя его через границы НАТО. По его словам, всюду, где есть большой российский гарнизон, вы видите отказ GPS, и такой есть в Калининграде.

"Они просто включили это, потому что есть постоянные заказы", — заявил он.

Напомним, 10 апреля в ВМС Швеции призвали НАТО вмешаться из-за подавления Россией GPS. Контрадмирал Ева Скуг Хаслум заявила, что военная инфраструктура почти не страдает от подавления спутниковой навигации, однако страдает гражданское судоходство.